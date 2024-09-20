«Если бы я долго возился, было бы уже поздно»: случайный прохожий спас жизнь попавшей в ДТП женщины

Быстрые действия предпринимателя Кянгсепа спасли жизнь женщине, попавшей в ДТП. В знак признания этого он был награжден медалью III степени за спасение жизни.

Он не был свидетелем ДТП, произошедшего в июне этого года, но, выехав со второстепенной дороги перед рекой, заметил столб дыма, который поднимался из воды у моста. Кянгсеп поехал к мосту. «Я заметил, что ограждение сломано и на дороге остались полосы от автомобильных шин», - вспоминает он. Он посмотрел на воду и заметил машину, перевернувшуюся на крышу.