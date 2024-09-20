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«Если бы я долго возился, было бы уже поздно»: случайный прохожий спас жизнь попавшей в ДТП женщины

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Мадис Кянгсеп стоит на том месте, где автомобиль протаранил ограждение и упал в реку.
Мадис Кянгсеп стоит на том месте, где автомобиль протаранил ограждение и упал в реку. Фото: Arvo Meeks

Среди 125 человек, получивших на этой неделе от Спасательного департамента знаки отличия, помимо профессиональных спасателей, есть и люди из других сфер деятельности. Один из них - житель деревни Мынисте в волости Рыуге Мадис Кянгсеп.

Быстрые действия предпринимателя Кянгсепа спасли жизнь женщине, попавшей в ДТП. В знак признания этого он был награжден медалью III степени за спасение жизни.

Он не был свидетелем ДТП, произошедшего в июне этого года, но, выехав со второстепенной дороги перед рекой, заметил столб дыма, который поднимался из воды у моста. Кянгсеп поехал к мосту. «Я заметил, что ограждение сломано и на дороге остались полосы от автомобильных шин», - вспоминает он. Он посмотрел на воду и заметил машину, перевернувшуюся на крышу.

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