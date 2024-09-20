Лига чемпионов В последних матчах первого тура фавориты разочаровали

Обе команды набрали по одному очку.

«Атлетико» - «Лейпциг» 2:1

Гости открыли счет матча, проходившего в Мадриде, быстрым голом: форвард сборной Словении и «Лейпцига» Беньямин Шешко,забил первый гол на 4-й минуте матча.

Испанскому клубу удалось сравнять счет только на 28-й минуте благодаря голу от атакующего полузащитника сборной Франции Антуана Гризманна.

Исход матча решился на 90-й минуте, когда гол в ворота «Лейпцига» забил защитник мадридского «Атлетико» и капитан сборной Уругвая Хосе Мария Хименес де Варгас. Он принес своему клубу три очка.

«Брест» - «Штурм» 2:1

Любителям футбола эти клубы, скорее всего, не очень знакомы: французский клуб «Брест» дебютировал в Лиге чемпионов, а «Штурм» является действующим чемпионом Австрии.

Дебют начался удачно, на 23-й минуте «Брест» вышел вперед благодаря удару Уго Магнетта, но на первой дополнительной минуте первого тайма полузащитник Эдимилсон Фернандес отправил мяч в свои ворота, и к перерыву счет стал ничейным.

На 56-й минуте в штрафной австрийцев мячом завладел нападающий «Бреста» Абдалла Сима, который принял мяч грудью, а затем отправил его в ворота.

Удачный дебют «Бреста» принес команде три очка.

«Монако» - «Барселона» 2:1

Встреча началась бурно. «Барселоне» после 10-й минуты пришлось играть в меньшинстве, так как центральный защитник Эрик Гарсия получил красную карточку и был вынужден покинуть поле.

Ситуация для испанского клуба еще более усложнилась из-за того, что он оказался в проигрышной позиции, когда шесть минут спустя правый нападающий «Монако» Магнес Аклиуш забил гол. В очередной раз спасать команду пришлось 17-летнему суперфутболисту «Барселоны» Ламину Ямалу, который сравнял счет. Кроме того, молодой испанец стал вторым самым молодым (17 лет, 68 дней) бомбардиром в истории Лиги чемпионов.

Второй тайм был достаточно спокойным, команды по очереди владели мячом. Однако моментов было создано не так много. Так было до 72-й минуты, когда нападающий «Монако» Джордж Иленихена забил решающий гол за команду и принес ей три очка.

Матчи очередного тура пройдут в октябре.

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