В Лиге чемпионов в четверг прошли последние игры первого тура. Среди фаворитов и «Барселона», и «Арсенал» потеряли очки.
Лига чемпионов ⟩ В последних матчах первого тура фавориты разочаровали
«Фейернуд» - «Леверкузен» 0:4
«Фейернуд», в прошлом году под руководством Арне Слота, который сейчас является тренером «Ливерпуля», занявший второе место в высшем дивизионе Нидерландов, в этом сезоне выиграл лишь одну из четырех игр под руководством нового тренера Брайана Приске. Эту серию не удалось улучшить в первом туре Лиги чемпионов.
Талисман леверкузенцев Флориан Виртц открыл счет на 5-й минуте, и доминирование действующих чемпионов Германии продолжалось до конца первого тайма. Соли на рану подсыпал и автогол голкипера «Фейернуда» Тимона Велленройтера.
Во втором тайме «Фейернуд» начал играть лучше и даже сумел прорваться в ворота соперника, но VAR отменил гол из-за офсайда.
«Црвена звезда» - «Бенфика» 1:2
Турецкий нападающий «Бенфики» Керем Актюркоглу забил гол в первые десять минут игры в Сербии. Успех команды закрепил Оркун Кёкчу, прекрасно реализовавший штрафной на 29-й минуте.
Сербский клуб сумел немного отыграться – на 86-й минуте Милсон завладел мячом и забил единственный гол команды в этом матче.
«Аталанта» - «Арсенал» 0:0
Ни действующий победитель Лиги Европы «Аталанта», ни «Арсенал», вторая лучшая команда английской Премьер-лиги в прошлом году, не открыли счёт в первом тайме.
На 51-й минуте лондонский клуб подарил хозяевам 11-метровый штрафной. Матео Ретеги попытался исполнить удар, но голкипер «Арсенала» Давид Райя сделал отличный двойной сейв.
Во втором тайме возможности были у обеих команд, но реализовтаь они их так и не смогли, ограничившись ничьей.
Обе команды набрали по одному очку.
«Атлетико» - «Лейпциг» 2:1
Гости открыли счет матча, проходившего в Мадриде, быстрым голом: форвард сборной Словении и «Лейпцига» Беньямин Шешко,забил первый гол на 4-й минуте матча.
Испанскому клубу удалось сравнять счет только на 28-й минуте благодаря голу от атакующего полузащитника сборной Франции Антуана Гризманна.
Исход матча решился на 90-й минуте, когда гол в ворота «Лейпцига» забил защитник мадридского «Атлетико» и капитан сборной Уругвая Хосе Мария Хименес де Варгас. Он принес своему клубу три очка.
«Брест» - «Штурм» 2:1
Любителям футбола эти клубы, скорее всего, не очень знакомы: французский клуб «Брест» дебютировал в Лиге чемпионов, а «Штурм» является действующим чемпионом Австрии.
Дебют начался удачно, на 23-й минуте «Брест» вышел вперед благодаря удару Уго Магнетта, но на первой дополнительной минуте первого тайма полузащитник Эдимилсон Фернандес отправил мяч в свои ворота, и к перерыву счет стал ничейным.
На 56-й минуте в штрафной австрийцев мячом завладел нападающий «Бреста» Абдалла Сима, который принял мяч грудью, а затем отправил его в ворота.
Удачный дебют «Бреста» принес команде три очка.
«Монако» - «Барселона» 2:1
Встреча началась бурно. «Барселоне» после 10-й минуты пришлось играть в меньшинстве, так как центральный защитник Эрик Гарсия получил красную карточку и был вынужден покинуть поле.
Ситуация для испанского клуба еще более усложнилась из-за того, что он оказался в проигрышной позиции, когда шесть минут спустя правый нападающий «Монако» Магнес Аклиуш забил гол. В очередной раз спасать команду пришлось 17-летнему суперфутболисту «Барселоны» Ламину Ямалу, который сравнял счет. Кроме того, молодой испанец стал вторым самым молодым (17 лет, 68 дней) бомбардиром в истории Лиги чемпионов.
Второй тайм был достаточно спокойным, команды по очереди владели мячом. Однако моментов было создано не так много. Так было до 72-й минуты, когда нападающий «Монако» Джордж Иленихена забил решающий гол за команду и принес ей три очка.
Матчи очередного тура пройдут в октябре.