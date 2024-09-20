Эстонские сборные одержали важные победы на шахматной Олимпиаде

Женская сборная Эстонии разгромила Венесуэлу со счетом 3,5:0,5. Победили международный мастер Май Нарва, женский мастер София Блохина и женский мастер Трийн Нарва выиграли, женский международный мастер Маргарет Ольде сыграла вничью. Также сборная Эстонии разгромила команду Королевства Таиланд со счетом 3,5:0,5. Победу одержали гроссмейстер Кайдо Кюлаотс, гроссмейстер Александр Володин и международный мастер Тарво Зееман, гроссмейстер Меэлис Канеп сыграл вничью.

Этот турнир весьма успешно продолжает Индия, одержав восемь побед в матчах (16 очков из 16), отрыв которой увеличился до двух очков. Второе и третье места у действующего чемпиона Узбекистана и Польши (14 очков). В девятом туре Индия и Узбекистан сыграют друг с другом в матче, который, вероятно, станет одним из самых важных в определении призовых мест.

В женском турнире Индия, лидировавшая с полным успехом, потерпела первое поражение от Польши. Лидируют в таблице Индия, Польша и Казахстан с 14 очками из 16.

Женская сборная Эстонии находится на 35-м месте с пятью победами в матчах и в девятом туре встретится с Молдовой. Эстонская мужская сборная находится на 49-м месте с четырьмя победами в матчах и двумя ничьими, а в следующем туре встретится с Аргентиной.