Исследование: большинство жителей Эстонии пользуются только одним режимом стирки

«Это в принципе удивительный результат, поскольку ответы на другие касающиеся стирки вопросы демонстрируют, что жители Эстонии подходят к вопросу скорее ответственно. Например, 77% участников опроса ответили, что сортируют белье по цветам и стирают его раздельно. Кроме того, как правило, люди (78% респондентов) обращают внимание на то, сколько средства для стирки используют, поскольку его избыточное количество может приводить к порче вещей», - сказал тренинг-менеджер Samsung Eesti Алари Пеннар.

Пеннар добавил, что в действительности, помимо количества средства для стирки и сортировки белья, следует уделять внимание режиму стирки, поскольку программы также оказывают заметное влияние на износ одежды и изменение ее цвета. Какие-то из режимов разработаны специально для стирки одежды с сильными загрязнениями и одежды из выносливых тканей - они отличаются более высокой температурой стирки и в принципе менее бережны к содержимому барабана машинки. Для более нежных тканей и предметов одежды такая программа стирки может оказаться губительной.

Следует обращать внимание и на ярлыки на вещах, где подробно указана информация по уходу за ними. Например, ярлык расскажет, можно ли вещь сушить в сушильной машине или гладить, подлежит она химической чистке или отбеливанию.

Исследование, в числе прочего, показало, что большинство жителей страны (66%) предпочитают накапливать больше белья, а не стирать по паре вещей. «Это вполне понятное поведение, поскольку зачастую за короткий период не удается собрать достаточное количество белья для полноценной загрузки барабана. Стирка большого количества белья за один раз в долгосрочной перспективе использование машины получается экономичнее в долгосрочной перспективе. Конечно, это касается случаев, когда и стиральная машина полноценного размера, а не компактная. Как правило, мы рекомендуем отдавать предпочтение большим стиральным машинам, поскольку современные устройства самостоятельно определяют расход воды и средства для стирки. Кроме того, в большой машине можно за один подход постирать больше белья», - добавил Пеннар.

Жители Эстонии выделяются на фоне жителей других стран Балтии, поскольку население Латвии и Литвы одинаково мало внимания уделяет режимам стирки, количеству средства для стирки и сортировке белья.

Исследование в мае 2024 года провела компания Starcom. Участие в нем приняли 1007 совершеннолетних жителей Эстонии.