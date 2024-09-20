Мнение Непродуманная налоговая политика приведет к краху, правительству стоит прислушаться к экспертам

Акцизы, плата за визит, сетевая плата…

Помимо такого сведения счетов с несогласными, правительство в погоне за бюджетным равновесием заходит все дальше и дальше. Так, в течение следующих двух лет акциз на алкоголь, табак и бензин повысится на 10%, при этом прикрываются благими намерениями - сделать потребление вредных товаров более дорогим. Но это не все - чтобы люди подумали дважды, прежде чем обратиться за медицинской помощью, со следующего года за визит к врачу-специалисту и обращение в отделение экстренной медицины придется заплатить аж в четыре раза больше.

Однако и это тоже еще не все! Уже с октября Elektrilevi на 7% повышает сетевую плату и вводит месячную плату для всех пакетов. Сэкономить при этом никак не получится - ведь сетевую плату придется платить в любом случае.

Есть опасения, что таких примеров скрытого налогообложения станет только больше, и людям придется внимательно следить, чтобы у них после оплаты всех счетов осталось хоть что-то. Рост цен на моторное топливо и электроэнергию влечет за собой рост цен на остальные товары и услуги. В некоторых случаях это обосновано, однако, к сожалению, иногда торговцы просто не упускают возможности воспользоваться ситуацией.