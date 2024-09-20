Несмотря на то, что правительство Кристена Михала успело проработать только два месяца, о первых 100 днях без критики не может быть и речи. На этой неделе премьер-министр заявил, что налоговый мир продлится до следующих парламентских выборов, однако недавние метания в налоговой политике сильно подорвали уверенность работников и предпринимателей. Решения принимались в узком кругу за закрытыми дверьми, всем остальным была отведена роль сторонних наблюдателей, пишет Лаури Лаатс (Центристская партия).
Мнение ⟩ Непродуманная налоговая политика приведет к краху, правительству стоит прислушаться к экспертам
Красивые обещания, суровая реальность
Новоиспеченное правительство заявило о своем намерении выделить 160 млн евро на поддержку инвестиций - это не что иное, как очередная уловка в стиле реформистов, поскольку теперь общественности будут рассказывать о поддержке предприятий и крупных инвестиций и несложно догадаться, что это станет одним из основных тезисов реформистов.
В то же время суммарные поступления собранного с людей и предприятий налога на безопасность к 2028 году составят порядка 2,5 млрд евро. Если повышение налога с оборота и подоходного налога для физических лиц на 2% ударит непосредственно по кошелькам людей, то пока непонятно, чем обернется введение налога на прибыль предприятий в размере 2%.
Эксперты и предприниматели обращают внимание на то, что для них эта ситуация новая и прогнозировать ее последствия сложно. С прогнозами дела, в принципе, обстоят непросто, к примеру, Министерство финансов решило засекретить как запрос экс-министра и депутата Рийгикогу прошлого созыва Сийма Кийслера о влияния повышения налогов на государственный бюджет, так и собственный ответ ему, в котором было сказано, что ответа он не получит.
Более того, недавно госконтролер обратил внимание на то, что у государства до сих пор отсутствует четкое представление о том, сколько денег используется в госучреждениях. Так, к концу года вновь могут остаться неиспользованными два миллиарда, возможно, больше, возможно, меньше – никто не знает! В этой ситуации многие эксперты и предприниматели стали предостерегать от возможной неразберихи, которая может стать угрозой для экономической среды Эстонии.
Критику не принимают и не воспринимают
Безусловно, в трудные времена требуются сильные руководители, которые не боятся действовать быстро и решительно, однако поспешность в налоговой политике впоследствии может дорого обойтись. Принимаемые в сфере налогообложения решения, которые оказывают непосредственное влияние на материальное положение людей и экономику, нуждаются в тщательном анализе - должно быть четкое понимание последствий. Мы же дошли до того, что даже влияние налогов на госбюджет становится тайной за семью печатями.
Тех, кто осмеливается критиковать эту абсурдную ситуацию, выставляют несведущими в экономике, чтобы и другим было неповадно сомневаться в непогрешимости правительства – такую тактику самозащиты выбрала для себя коалиция. А председатель соцдемов и министр внутренних дел заявил, что обложение налогами предприятий будут обсуждать столько, сколько понадобится, пусть даже ночью!
Во многом такая токсичность коалиции обусловлена большим перевесом голосов в парламенте, что дает правящим партиям возможность поступать так, как заблагорассудится. Когда удается прочно закрепиться у власти, то может появиться ложное ощущение, что к этому автоматически прилагается знание истины и можно принимать решения без учета чьего-либо мнения. Это приводит к тому, что остаются неуслышанными те, кого действительно стоило бы выслушать.
У кого будет желание что-то советовать, когда за любую конструктивную критику и попытку возразить можно прослыть некомпетентным. Так, министр финансов заявил в эфире ERR, что свое мнение высказывают те, кто раньше не проявлял интереса к государственным делам и не имеет никакого представления о государственных финансах.
Акцизы, плата за визит, сетевая плата…
Помимо такого сведения счетов с несогласными, правительство в погоне за бюджетным равновесием заходит все дальше и дальше. Так, в течение следующих двух лет акциз на алкоголь, табак и бензин повысится на 10%, при этом прикрываются благими намерениями - сделать потребление вредных товаров более дорогим. Но это не все - чтобы люди подумали дважды, прежде чем обратиться за медицинской помощью, со следующего года за визит к врачу-специалисту и обращение в отделение экстренной медицины придется заплатить аж в четыре раза больше.
Однако и это тоже еще не все! Уже с октября Elektrilevi на 7% повышает сетевую плату и вводит месячную плату для всех пакетов. Сэкономить при этом никак не получится - ведь сетевую плату придется платить в любом случае.
Есть опасения, что таких примеров скрытого налогообложения станет только больше, и людям придется внимательно следить, чтобы у них после оплаты всех счетов осталось хоть что-то. Рост цен на моторное топливо и электроэнергию влечет за собой рост цен на остальные товары и услуги. В некоторых случаях это обосновано, однако, к сожалению, иногда торговцы просто не упускают возможности воспользоваться ситуацией.
Цены в Эстонии за последние годы росли очень быстро, и многие люди оказались в очень сложном положении. Жизнь от зарплаты до зарплаты стала обычным и распространенным явлением, многие вполне оправданно беспокоятся о завтрашнем дней – сколько не работай, а денег все равно не хватает. Результатом непродуманного повышение налогов, введения новых прямых и косвенных налогов станет то, что в какой-то момент государство само загонит себя в ловушку – многие, чтобы выжить, будут обращаться за помощью, а это – большая нагрузка на социальную систему.
Стоит прислушиваться к умным людям!
Недавно крупные предприниматели выступили с публичным обращением, в котором выразили готовность создать бесплатную консультационную палату, в задачи которой входило бы консультирование правительства в сфере экономически, в том числе по части принятия решений о сокращениях в госсекторе.
Учитывая, что необходимо найти возможность сократить порядка миллиарда евро, хочется надеяться, что это обращение будет воспринято правительством всерьез, и что на этот раз проявивших инициативу не будут клеймить. Стоит наконец отказаться от ложного убеждение, что наличие политического мандата автоматически означает умение управлять государством.
Иногда со стороны виднее, и было бы большой глупостью не прислушаться к советам знающих людей. Нынешняя ситуация требует сотрудничества, и реформистам следовало бы наконец начать вести себя так, как некогда заявил Кристен Михал: находящийся у власти должен быть смиренным.