Таллинн сообщил о ремонтных работах следующей недели

«Мы ремонтируем дороги, чтобы всем было удобнее передвигаться. Особое внимание хочу обратить на работы по реконструкции виадука Кадака в Тяхеторни, из-за которых движение там закрыто до конца года. Прошу всех, по возможности, пользоваться поездом, чтобы избежать поездок на машине не только в центр города, но и в Nõmme keskus, а также к железнодорожному переезду Хийю», - сказал Пере.