TTJA просит сообщать об агрессивных методах продажи товаров на дому. Согласно закону, агрессивным считается прием по продаже товаров на дому, если он притесняет или чрезмерно влияет на потребителя, тем самым существенно ограничивая свободу выбора потребителя или влияя на его поведение в отношении товара или услуги, что приводит потребителя к принятию решения о сделке, которое он не принял бы, находясь вне этих условий. Чрезмерное влияние - это использование более сильного положения продавца с точки зрения оказания давления на потребителя таким образом, который существенно ограничивает его способность сделать осознанный выбор.
Департамент призывает сообщать об агрессивных методах продажи на дому
«Ко мне домой пришел торговый представитель и предложил мне исключительную возможность купить замечательный бытовой прибор по выгодной цене в 1980 евро. Он сразу же начал представлять товар и давил на меня, чтобы я поскорее приняла решение, утверждая, что предложение действительно только сегодня. Я чувствовала, что должна купить этот товар, поскольку он специально пришел ко мне, и мне было неловко отказать ему. Он был очень убедителен. Он не рассказал мне об условиях договора, и позже, когда я захотела вернуть товар, я узнала, что отказ от договора будет стоить денег».
Если приведенная выше вымышленная история кажется вам знакомой, и вы сталкивались с чем-то подобным, сообщите об этом в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Агрессивная коммерческая практика запрещена и представляет собой, например, следующие действия:
1. Посещение потребителей на дому и игнорирование их желаний.
Продавец посещает потребителя у него дома, несмотря на явную просьбу потребителя уйти или не возвращаться.
2. Чрезмерное давление
Продавец постоянно делает предложения, о которых его не спрашивали или оказывает давление с целью побудить потребителя к принятию поспешных решений. Кроме того, для убеждения потребителя могут намеренно использоваться несчастные случаи или другие серьезные или особые обстоятельства.
3. Требование оплаты за товар или услуг, которую человек не заказывал
Попытка продать товары или услуги, которые неинтересны потребителю, а затем потребовать плату за этот товар или услугу.
4. Договорная западня
Навязывание потребителю обременительных или несоразмерных препятствий для осуществления им своих законных прав. Например, отказ от договора сделан юридически или практически очень сложным или обременительным.
Внимание!
Влиянию описанных и запрещенных коммерческих практик наиболее подвержены чувствительные группы потребителей, например, пожилые люди и люди с особыми потребностями, которые с большей вероятностью поддадутся давлению. При продаже на дому могут использоваться агрессивные коммерческие практики для продажи различных товаров и услуг. Однако следует помнить, что не каждый визит торгового представителя является примером агрессивного коммерческого поведения.
Как сообщить?
Необходимо отправить описание произошедшего события на адрес info@ttja.ee. Оно должно включать в себя время визита торгового представителя, имя продавца, описание того, какому из ранее выявленных признаков агрессивной коммерческой практики соответствует данная деятельность, а также любые другие существенные детали, которые помогут лучше разобраться в деле и решить, стоит ли начинать надзорное производство.