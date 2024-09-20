Департамент призывает сообщать об агрессивных методах продажи на дому

«Ко мне домой пришел торговый представитель и предложил мне исключительную возможность купить замечательный бытовой прибор по выгодной цене в 1980 евро. Он сразу же начал представлять товар и давил на меня, чтобы я поскорее приняла решение, утверждая, что предложение действительно только сегодня. Я чувствовала, что должна купить этот товар, поскольку он специально пришел ко мне, и мне было неловко отказать ему. Он был очень убедителен. Он не рассказал мне об условиях договора, и позже, когда я захотела вернуть товар, я узнала, что отказ от договора будет стоить денег».

Если приведенная выше вымышленная история кажется вам знакомой, и вы сталкивались с чем-то подобным, сообщите об этом в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Агрессивная коммерческая практика запрещена и представляет собой, например, следующие действия:

1. Посещение потребителей на дому и игнорирование их желаний.

Продавец посещает потребителя у него дома, несмотря на явную просьбу потребителя уйти или не возвращаться.

2. Чрезмерное давление

Продавец постоянно делает предложения, о которых его не спрашивали или оказывает давление с целью побудить потребителя к принятию поспешных решений. Кроме того, для убеждения потребителя могут намеренно использоваться несчастные случаи или другие серьезные или особые обстоятельства.

3. Требование оплаты за товар или услуг, которую человек не заказывал