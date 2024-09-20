Страховщики: аккумуляторы электросамокатов все чаще становятся причиной пожаров

Последствия тут могут быть крайне серьезными, ведь аккумуляторы таких устройств значительно больше, чем, например, у мобильных телефонов и ноутбуков, что делает пожары более интенсивными. Однако, существенно снизить риски можно, соблюдая несколько простых правил.

Пять рекомендаций по безопасной зарядке аккумулятора Убедитесь в том, что аккумулятор не поврежден и не деформирован; заряжайте аккумуляторы в правильных условиях; не перезаряжайте аккумуляторы; во время зарядки не оставляйте аккумуляторы без присмотра; при малейших признаках перегрева немедленно прекратите зарядку.

По словам руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк, недавно в ее практике было два пожара, вызванных аккумуляторами электрических средств передвижения, которые, к счастью, привели только к материальному ущербу, и никто не пострадал: «В одном случае это был электрический роллер, в другом – электросамокат, причем оба оставили заряжаться в гараже. К сожалению, бывают и случаи, когда самокат заряжают на лестничной клетке, и его аккумулятор воспламеняется. Совсем недавно пришла новость из Литвы, где всего за одну неделю аккумуляторы самокатов стали причиной двух пожаров».

Как же предотвратить возгорание аккумулятора электросамоката во время зарядки?