Поскольку электрические средства передвижения с аккумуляторами – самокаты, велосипеды и гироскутеры – становятся все популярнее, возрастает и количество связанных с ними пожаров, говорится в пресс-сообщении страхового общества PZU.
Страховщики: аккумуляторы электросамокатов все чаще становятся причиной пожаров
Последствия тут могут быть крайне серьезными, ведь аккумуляторы таких устройств значительно больше, чем, например, у мобильных телефонов и ноутбуков, что делает пожары более интенсивными. Однако, существенно снизить риски можно, соблюдая несколько простых правил.
Пять рекомендаций по безопасной зарядке аккумулятора
Убедитесь в том, что аккумулятор не поврежден и не деформирован;
заряжайте аккумуляторы в правильных условиях;
не перезаряжайте аккумуляторы;
во время зарядки не оставляйте аккумуляторы без присмотра;
при малейших признаках перегрева немедленно прекратите зарядку.
По словам руководителя группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк, недавно в ее практике было два пожара, вызванных аккумуляторами электрических средств передвижения, которые, к счастью, привели только к материальному ущербу, и никто не пострадал: «В одном случае это был электрический роллер, в другом – электросамокат, причем оба оставили заряжаться в гараже. К сожалению, бывают и случаи, когда самокат заряжают на лестничной клетке, и его аккумулятор воспламеняется. Совсем недавно пришла новость из Литвы, где всего за одну неделю аккумуляторы самокатов стали причиной двух пожаров».
Как же предотвратить возгорание аккумулятора электросамоката во время зарядки?
«В первую очередь, необходимо приобретать и использовать только средства передвижения известных брендов, которые продаются у надежных ритейлеров, поскольку аккумуляторы у них более качественные, – подчеркнула Хабакукк. – Аккумуляторы неизвестного происхождения часто не соответствуют стандартам безопасности, а при их производстве могут использоваться материалы низкого качества, что увеличивает риск перегрева и возгорания».
Однако даже качественный аккумулятор известного производителя сам по себе не гарантирует безопасности.
«При использовании и зарядке аккумуляторов всегда следуйте инструкции и используйте только прилагающееся оригинальное зарядное устройство, поскольку у каждого аккумулятора есть свои требования к напряжению зарядки, – пояснила Хабакукк. – Некоторые купленные на вторичном рынке зарядные устройства могут не соответствовать требованиям безопасности».
Кроме использования правильного зарядного устройства, важно также следить за условиями, при которых заряжаются аккумуляторы.
«Аккумуляторы следует заряжать при указанной в инструкции температуре, поскольку зарядка при слишком низкой или слишком высокой температуре может вызвать опасные химические реакции внутри аккумулятора, что приведет к его возгоранию или даже взрыву», - отметила Хабакукк.
Одной из причин возгораний также может стать слишком длительная зарядка.
«У качественных аккумуляторов есть система управления, которая контролирует температуру во время зарядки и отключает зарядку, если аккумулятор перегревается. Также система управления прекращает зарядку, когда аккумулятор полностью заряжен, – рассказала Хабакукк. – Аккумуляторы неизвестного происхождения могут не иметь такой системы или она может функционировать некорректно».
Независимо от качества аккумулятора, во время зарядки его нельзя оставлять без присмотра, так как многие пожары случаются именно в такие моменты.
«Если вам нужно уйти из дома или вы хотите лечь спать, обязательно отключите аккумулятор от зарядного устройства, ведь частично заряженный аккумулятор гораздо безопаснее, чем оставленный заряжаться без присмотра», - подчеркнула Хабакукк. Также она отметила, что аккумуляторы следует заряжать вдали от легковоспламеняющихся материалов, таких как бумага или ткань.
«При появлении малейших признаков перегрева аккумулятора, немедленно отключите его от сети и больше не пытайтесь его заряжать, – предупредила Хабакукк. – Кроме того, не используйте средство передвижения, если его аккумулятор поврежден или деформирован, поскольку это значительно увеличивает риск возгорания».
Хабакукк подчеркнула, что осторожность следует соблюдать и при зарядке любых других аккумуляторов: «Даже аккумулятор мобильного телефона, оставленного на зарядке в постели на ночь, может воспламениться и стать причиной пожара, способного привести к тяжелым травмам или даже гибели людей».