«Давно не виделись»: жителей Эстонии предупреждают о новой схеме обмана

Кажется, что жители Эстонии уже хорошо усвоили, что мошенники рассылают SMS-сообщения от имени полиции, госучреждений, почтовых и курьерских служб. В последнее время злоумышленники сменили тактику и выдают себя за знакомых жертвы.

«Давно не виделись, я очень скучаю по тебе. Я сменил номер телефона. Нажми на ссылку ниже, чтобы мы могли связаться через новый аккаунт в WhatsApp», - говорится в одном из мошеннических сообщений на эстонском языке. С помощью таких сообщений преступники пытаются получить доступ к вашим личным данным, предупреждают в полиции.