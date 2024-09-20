Анализ Сколько Эстония уже тратит на безработных и какие рекорды ставят темпы ликвидации бизнеса

Сколько безработных

Количество безработных в Эстонии с начала 2024 года заметно сократилось. Вместо 55 800 безработных в феврале, в августе Касса по безработице фиксировала на 7 000 меньше человек, лишенных постоянного заработка - уже лишь 48 703. Это следует из данных, которые Касса по безработице предоставила Rus.Postimees.