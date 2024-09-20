Rus.Postimees попытался оценить масштаб экономических проблем Эстонии, изучив данные о безработице, объемах трат на безработных, темпах ликвидации компаний и отраслях, откуда уходят предприниматели.
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Анализ ⟩ Сколько Эстония уже тратит на безработных и какие рекорды ставят темпы ликвидации бизнеса
Сколько безработных
Количество безработных в Эстонии с начала 2024 года заметно сократилось. Вместо 55 800 безработных в феврале, в августе Касса по безработице фиксировала на 7 000 меньше человек, лишенных постоянного заработка - уже лишь 48 703. Это следует из данных, которые Касса по безработице предоставила Rus.Postimees.
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