Вошедший в историю велогонщик получит внушительную премию от ЭОК

21-летний Михкельс завоевал бронзовую медаль в элитной мужской групповой гонке на чемпионате Европы по шоссейным велогонкам в минувшие выходные. Бронза Михкельса также является первой индивидуальной медалью в истории эстонского велоспорта, завоеванной на взрослых соревнованиях по шоссейным велогонкам. Михкельс получит вознаграждение в размере 5000 евро, а Ауста - 2500 евро. Благодаря этому достижению Михкельс также вошел в число спортсменов олимпийской сборной Эстонии категории «B».

Президент ЭОК Урмас Сыырумаа похвалил молодого гонщика за его достижения.

«Пожимая твою руку на финише групповой гонки на Олимпиаде в Париже, я понимал, что место на пьедестале – это лишь вопрос времени. И их будет больше! поздравляю!»

Награды за медали, завоеванные на международных титульных соревнованиях, определяются в порядке, утвержденном исполкомом ЭОК. Согласно этому, в случае завоевания бронзовой медали на чемпионате Европы в олимпийских дисциплинах размер вознаграждения спортсмена составляет 5000 евро. Премия тренерам медалистов составляет половину суммы, выплачиваемой спортсмену.