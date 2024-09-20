Шокирующее заявление эстонской фигуристки: девушка подверглась сексуальному насилию прямо во время турнира

«Я никогда не забуду те соревнования в прошлом сезоне, - пишет фигуристка в соцсети X. - Казалось, все шло как обычно, пока все не перевернулось с ног на голову. В тот день я подверглась сексуальному насилию со стороны другого спортсмена. Этот момент остановил время, а вместе с ним лишил меня голоса. Я молчала неделями, запертая в одиночестве, не смея поделиться случившимся. Затем я нашла в себе силы поговорить об этом со своими близкими. Они напомнили, что я не одна, и молчание не должно стать моим бременем. При их поддержке я приняла трудное, но необходимое решение: подать в суд. Я отказываюсь оставлять этот поступок безнаказанным... Знаю, что это сообщение вызовет вопросы. Вы поддержали меня после травмы, и я снова знаю, что вы будете рядом со мной. Однако на данный момент прошу не делать поспешных выводов».