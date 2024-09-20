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Министр юстиции хочет сохранить премии для своих сотрудников: в планах урезать расходы на содержание домов суда

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Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста предложила закрыть Пыльваский (на фото), Йыгеваский и Раплаский дома суда, не проверив, принесет ли это вообще экономию средств.
Министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста предложила закрыть Пыльваский (на фото), Йыгеваский и Раплаский дома суда, не проверив, принесет ли это вообще экономию средств. Фото: Kollaaž

Помимо сокращения числа судей, министр юстиции и цифрового развития Лийза Пакоста («Ээсти 200») предложила закрыть три дома суда. Однако после запроса от Postimees она изменила свое мнение.

Перевод: Ева Ойжинская

Несколько недель назад в эстонские суды поступила информация о плане Пакосты, предусматривающем закрытие Пыльваского, Йыгеваского и Раплаского домов суда под предлогом сокращения расходов. В случае реализации этого плана местным жителям пришлось бы тратить больше времени и средств на поездки в Тарту, Выру или Пярну для обращения в ближайший суд.

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