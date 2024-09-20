Министр юстиции хочет сохранить премии для своих сотрудников: в планах урезать расходы на содержание домов суда

Несколько недель назад в эстонские суды поступила информация о плане Пакосты, предусматривающем закрытие Пыльваского, Йыгеваского и Раплаского домов суда под предлогом сокращения расходов. В случае реализации этого плана местным жителям пришлось бы тратить больше времени и средств на поездки в Тарту, Выру или Пярну для обращения в ближайший суд.