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ФОТО Снова скандал вокруг нарвского музея: среди экспонатов оказался плакат «Я узкий»

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В четверг, 19 сентября, в Нарвском музее открылась выставка «Многослойная Нарва», посвященная драматичной истории приграничного города. Среди экспонатов оказался провокационный плакат нарвского художника Владимира Каштана с надписью «Я узкий», что вызвало у некоторых нарвитян неоднозначную реакцию.

На выставке представлены личные вещи жителей довоенной Нарвы, которые попали в музей за последние два года разными путями. Они отражают историю города в последние века. Экспонаты сопровождаются подписями и разъяснениями. 

Среди них, например, чемодан семьи Аннику, использовавшийся при эвакуации из Нарвы в 1944 году. Но один из экспонатов - плакат авторства нарвского художника Владимира Каштана - вызвал бурную реакцию среди пользователей социальной сети Facebook.

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