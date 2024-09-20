С 19 сентября начался прием заявок на участие в Дне рабочей тени для девочек «Девочки берут верх», который объединит девочек и женщин-руководителей высшего звена.
Девочки берут верх: в Международный день девочек 60 девушек смогут стать «тенью» женщин-лидеров Эстонии
Цель мероприятия - вдохновить девочек стремиться к руководящим должностям, привлечь внимание к проблеме «стеклянного потолка» в управлении и разрушить гендерные стереотипы. К участию приглашаются ученицы девятых классов, гимназий и профессиональных училищ со всей страны. 60 девушек получат уникальную возможность стать на один день «тенью» женщин-лидеров из разных сфер - от министров до руководителей частных компаний.
День тени для девочек организует Junior Achievement (JA) в партнерстве с Министерством экономики и коммуникаций и агентством Miltton New Nordics. JA проводит дни тени уже несколько десятилетий, а в этом году в дополнение к традиционному Дню тени впервые пройдет и мероприятие, посвященное исключительно девочкам.
«Согласно исследованию PISA, проведенному два года назад, 75% 15-летних девочек видят себя в будущем на руководящих должностях. Однако реальная ситуация на рынке труда совсем иная - женщины встречаются в высших эшелонах управления все еще слишком редко, - сказала исполнительный директор JA Eesti Керсти Лоор. - День тени для девочек помогает обратить внимание на эту проблему и разрушить гендерные стереотипы, а также дать девочкам возможность лично увидеть рабочий день руководителя».
Лоор добавила, что к инициативе присоединились более 60 женщин-лидеров из разных областей: «Мы получили много положительных отзывов, что свидетельствует о том, что и женщины-руководители высшего звена ощущают влияние стереотипов и готовы вдохновлять девочек личным примером».
По словам вице-канцлера Министерства экономики и коммуникаций по вопросам труда Уллы Саар, представленность женщин на руководящих позициях в разных секторах существенно различается. Если в правительстве почти половина министров - женщины, а среди руководителей в госсекторе доля женщин выросла до 40%, то в руководстве многих организаций, имеющих большое экономическое и общественное значение, женщин мало. Например, в советах госкомпаний женщин 28%, а в биржевых предприятиях - всего 10%.
«Женщины составляют половину общества, поэтому в процессах принятия решений они должны быть представлены наравне с мужчинами - от политики до предприятий. День тени для девочек не только привлекает внимание к гендерному равновесию в управлении, но и поддерживает амбиции девушек видеть себя в роли руководителя и воплощать их в жизнь», - сказала Саар, которая также примет участие в мероприятии.
В Дне тени для девочек примет участие и доктор теплоэнергетики, исполнительный директор Inission Tallinn Нaдeждa Дементьева. Она рассказала о своем опыте работы в сфере, в которой исторически преобладают мужчины.
«Когда я только начинала свою карьеру в сфере теплоэнергетики, женщин здесь почти не было. На сегодняшний день ситуация улучшилась - сейчас среди сотрудников примерно 20% женщин», - отметила она. Дементьева, которая всегда работала на производствах, уверена, что у женщин есть все качества, необходимые для руководящих должностей: «Мой опыт показывает, что при достаточной мотивации, целеустремленности и умении получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, возможно все. Я призываю девочек пробовать себя - возможности есть, и нужно смело за них хвататься!»
Традиция проведения Дня рабочей тени была заложена JA Eesti весной 1998 года, когда ученики гимназии имени Якоба Вестхольма впервые в течение одного дня наблюдали за работой государственных служащих.
День тени для девочек пройдет в международный день девочек, который отмечается 11 октября. Заявки на участие принимаются до 1 октября. Для участия необходимо выбрать руководителя из списка, заполнить анкету и подать заявку. Список женщин-руководителей и дополнительную информацию можно найти на сайте Дня тени для девочек.