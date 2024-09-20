Девочки берут верх: в Международный день девочек 60 девушек смогут стать «тенью» женщин-лидеров Эстонии

«Женщины составляют половину общества, поэтому в процессах принятия решений они должны быть представлены наравне с мужчинами - от политики до предприятий. День тени для девочек не только привлекает внимание к гендерному равновесию в управлении, но и поддерживает амбиции девушек видеть себя в роли руководителя и воплощать их в жизнь», - сказала Саар, которая также примет участие в мероприятии.

В Дне тени для девочек примет участие и доктор теплоэнергетики, исполнительный директор Inission Tallinn Нaдeждa Дементьева. Она рассказала о своем опыте работы в сфере, в которой исторически преобладают мужчины.

«Когда я только начинала свою карьеру в сфере теплоэнергетики, женщин здесь почти не было. На сегодняшний день ситуация улучшилась - сейчас среди сотрудников примерно 20% женщин», - отметила она. Дементьева, которая всегда работала на производствах, уверена, что у женщин есть все качества, необходимые для руководящих должностей: «Мой опыт показывает, что при достаточной мотивации, целеустремленности и умении получать удовольствие от того, чем ты занимаешься, возможно все. Я призываю девочек пробовать себя - возможности есть, и нужно смело за них хвататься!»

Традиция проведения Дня рабочей тени была заложена JA Eesti весной 1998 года, когда ученики гимназии имени Якоба Вестхольма впервые в течение одного дня наблюдали за работой государственных служащих.

День тени для девочек пройдет в международный день девочек, который отмечается 11 октября. Заявки на участие принимаются до 1 октября. Для участия необходимо выбрать руководителя из списка, заполнить анкету и подать заявку. Список женщин-руководителей и дополнительную информацию можно найти на сайте Дня тени для девочек.