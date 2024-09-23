Бывший работник эстонского университета обратился в суд, чтобы оспорить свое увольнение. На этой неделе дело завершилось компромиссом.
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Дошел до суда: бывший сотрудник получит от работодателя 14 000 евро
Бывший работник Эстонского университета естественных наук подал в суд иск против своего работодателя с требованием признать недействительным расторжение трудового договора в чрезвычайном порядке.
Но до разбирательства в суде дело не дошло: стороны смогли прийти к компромиссу и обратились в Тартуский уездный суд для прекращения производства.