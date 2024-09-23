Дошел до суда: бывший сотрудник получит от работодателя 14 000 евро

Бывший работник Эстонского университета естественных наук подал в суд иск против своего работодателя с требованием признать недействительным расторжение трудового договора в чрезвычайном порядке.

Но до разбирательства в суде дело не дошло: стороны смогли прийти к компромиссу и обратились в Тартуский уездный суд для прекращения производства.