Эстонская православная церковь хочет помочь ЭПЦ МП отделиться от Русской православной церкви

В качестве первого шага ЭАПЦ предлагает ЭПЦ МП статус самоуправляемого викариата приходов в русской традиции.

«Это означает, что ЭПЦ МП останется самостоятельным церковным образованием, сможет продолжать следовать своей собственной церковной практике, использовать свой язык и календарь и быть полностью финансово независимой», - говорится в заявлении ЭАПЦ.

Епископы викариата на божественной литургии будут упоминать имя митрополита ЭАПЦ, а священники и диаконы - своего местного епископа.

В случае необходимости ЭАПЦ обратится к Совету церквей Эстонии с просьбой помочь сохранить обе православные церкви под своей эгидой.

Совет Церквей напомнил, что до 1940 года православная церковь в Эстонии была единой. Большинство русскоязычных приходов и монастырей находились в ведении Нарвской епархии ЭАПЦ, использовали свой язык и следовали своим обычаям. Церковь насчитывала 159 приходов, более 180 священнослужителей, три монастыря и охватывала почти 20 процентов населения Эстонии.

В годы советской оккупации церковь была насильственно и вопреки канонам подчинена Московскому патриархату, а ее органы распущены.