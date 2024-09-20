Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) начинает диалог с Эстонской православной церковью Московского патриархата (ЭПЦ МП), чтобы помочь последней отделиться от Русской православной церкви, поддерживающей агрессивную политику России, сохранив при этом каноническую связь с всемирной православной церковью.
Эстонская православная церковь хочет помочь ЭПЦ МП отделиться от Русской православной церкви
В качестве первого шага ЭАПЦ предлагает ЭПЦ МП статус самоуправляемого викариата приходов в русской традиции.
«Это означает, что ЭПЦ МП останется самостоятельным церковным образованием, сможет продолжать следовать своей собственной церковной практике, использовать свой язык и календарь и быть полностью финансово независимой», - говорится в заявлении ЭАПЦ.
Епископы викариата на божественной литургии будут упоминать имя митрополита ЭАПЦ, а священники и диаконы - своего местного епископа.
В случае необходимости ЭАПЦ обратится к Совету церквей Эстонии с просьбой помочь сохранить обе православные церкви под своей эгидой.
Совет Церквей напомнил, что до 1940 года православная церковь в Эстонии была единой. Большинство русскоязычных приходов и монастырей находились в ведении Нарвской епархии ЭАПЦ, использовали свой язык и следовали своим обычаям. Церковь насчитывала 159 приходов, более 180 священнослужителей, три монастыря и охватывала почти 20 процентов населения Эстонии.
В годы советской оккупации церковь была насильственно и вопреки канонам подчинена Московскому патриархату, а ее органы распущены.