Цены на топливо в Таллинне снова начали расти

В Таллинне цены на бензин за неделю выросли на 1,1 цента за литр, а на дизельное топливо - на 7,1 цента за литр.

В столице Латвии цена 95-го бензина упала на 14 центов, дизельного топлива - на два цента за литр, а цена 98-го бензина не изменилась по сравнению с прошлой пятницей. В Вильнюсе цены на бензин упали на два цента, а дизельное топливо подорожало на ту же сумму.

В пятницу в столице Эстонии литр бензина 95 miles стоил 1,590 евро, что на 17,6 цента больше, чем в Риге, и на 20,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость литра бензина 98 miles plus в Таллинне составила 1,640 евро, что на 3,6 цента больше, чем в Риге, и на 15,2 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составила 1,500 евро, что на 10,6 цента больше, чем в Риге, и на 10,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Цены на топливо могут отличаться на разных заправочных станциях.