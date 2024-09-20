Представители города Таллинна и министерств социальных дел и финансов на состоявшейся в пятницу встрече договорились продолжить переговоры об объединении таллиннских больниц, чтобы принять решение не позднее конца текущего года.
Решение об объединении больниц Таллинна будет принято к концу года
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна, отметив, что участники встречи обсудили возможность объединения Северо-Эстонской региональной больницы, Таллиннской детской больницы, Ида-Таллиннской центральной больницы и Западно-Таллиннской центральной больницы, чтобы уменьшить дублирование и конкуренцию в городе, а также обеспечить параллельное развитие ИТ-решений и вспомогательных услуг.
Стороны переговоров предполагают, что в будущем в Таллинне появятся два современных медицинских городка - в восточной и западной частях Таллинна.
Обновленную концепцию больничной сети и направления развития до 2040 года министр здравоохранения Рийна Сиккут представит на обсуждение правительства в октябре.