Житель Тартумаа обнаружил в колодце тело утонувшего приятеля

Кейск добавила, что о происшествии сообщил человек, который хорошо знал утопленника и последний раз общался с ним рано утром предыдущего дня. «Когда на следующий день с ним не удалось связаться по телефону, приятель отправился на поиски и обнаружил его утонувшим в колодце», - сказала Кейск.