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Житель Тартумаа обнаружил в колодце тело утонувшего приятеля

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Колодец. Фото иллюстративное.
Колодец. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Langovits / Postimees

В четверг в Центр тревоги поступил звонок из деревни Патасте Тартуской волости: мужчина обнаружил в колодце тело утонувшего приятеля.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили в колодце глубиной около восьми метров тело 75-летнего мужчины.

Чтобы достать утопленника, спасатели заполнили колодец водой.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сообщила, что утонувший - 75-летний житель деревни Патасте.

Кейск добавила, что о происшествии сообщил человек, который хорошо знал утопленника и последний раз общался с ним рано утром предыдущего дня. «Когда на следующий день с ним не удалось связаться по телефону, приятель отправился на поиски и обнаружил его утонувшим в колодце», - сказала Кейск.

Полиция обнаружила, что на теле утопленника нет следов насилия, и отправила его на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

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