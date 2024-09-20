В четверг в Центр тревоги поступил звонок из деревни Патасте Тартуской волости: мужчина обнаружил в колодце тело утонувшего приятеля.
Житель Тартумаа обнаружил в колодце тело утонувшего приятеля
Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили в колодце глубиной около восьми метров тело 75-летнего мужчины.
Чтобы достать утопленника, спасатели заполнили колодец водой.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск сообщила, что утонувший - 75-летний житель деревни Патасте.
Кейск добавила, что о происшествии сообщил человек, который хорошо знал утопленника и последний раз общался с ним рано утром предыдущего дня. «Когда на следующий день с ним не удалось связаться по телефону, приятель отправился на поиски и обнаружил его утонувшим в колодце», - сказала Кейск.
Полиция обнаружила, что на теле утопленника нет следов насилия, и отправила его на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.