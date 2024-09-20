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Решение суда: период отпуска по уходу за ребенком должен быть засчитан в пенсионный стаж

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Период отпуска по уходу за ребенком должен быть засчитан в пенсионный стаж. Иллюстративное фото.
Период отпуска по уходу за ребенком должен быть засчитан в пенсионный стаж. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

Поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению апелляцию Департамента социального страхования, вступило в силу решение Таллиннского окружного суда, согласно которому время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком, также должно быть засчитано в пенсионный стаж.

В своем решении от 25 января Таллиннский окружной суд оставил без изменения решение Таллиннского административного суда по вопросу о пенсионном стаже. Спор касался расчета стажа, необходимого для получения пенсии за выслугу лет, в частности, периода отпуска по уходу за ребенком.

Департамент социального страхования утверждал, что период отпуска по уходу за ребенком должен быть исключен из подсчета стажа, поскольку в этот период не выполнялась работа, которая давала бы право на пенсию за выслугу лет.

Окружной суд согласился с административным судом в том, что отпуск по уходу за ребенком должен рассматриваться так же, как и другие виды отпусков и периоды отсутствия по причине временной нетрудоспособности - эти периоды должны быть засчитаны в стаж для целей начисления пенсионного стажа.

Окружной суд установил, что во время отпуска по уходу за ребенком трудовые отношения продолжаются, поэтому нет оснований исключать этот период из подсчета пенсионного стажа.

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