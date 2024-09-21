ИЗ ЖИЗНИ Многое пережившая Инна, которая дважды спасалась от России

Я встречаю Инну на Таллиннском автовокзале. Последний раз мы лично встречались в январе 2022 года в Украине. В воздухе уже витала большая война. Как и многие украинцы, Инна в то время тоже гнала от себя мысли о полномасштабной войне. Ее муж Павел сказал тогда, что разговоры о скором нападении России – это выдумки США, чтобы нажиться на этом страхе. Надежда умерла последней. Ты оказался прав, сказала мне Инна по телефону после начала полномасштабной войны, когда я уже снимал на польско-украинской границе беженцев и писал о них. Делать мне со своей правотой, конечно, было нечего.