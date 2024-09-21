Я считаю, что в этот цикл рассказов «Из жизни» могла бы также вписаться история о человеке, оставшемся без родины, для которого Эстония дорога и важна. Который за свои молодые годы уже два раза спасался от россиян. В моей вильнюсской квартире нет ни одной лишней вещи, говорит Инна. Тарелок - всего четыре штуки. Если ты два раза спасался бегством, то готов и к третьему.
ИЗ ЖИЗНИ ⟩ Многое пережившая Инна, которая дважды спасалась от России
Я встречаю Инну на Таллиннском автовокзале. Последний раз мы лично встречались в январе 2022 года в Украине. В воздухе уже витала большая война. Как и многие украинцы, Инна в то время тоже гнала от себя мысли о полномасштабной войне. Ее муж Павел сказал тогда, что разговоры о скором нападении России – это выдумки США, чтобы нажиться на этом страхе. Надежда умерла последней. Ты оказался прав, сказала мне Инна по телефону после начала полномасштабной войны, когда я уже снимал на польско-украинской границе беженцев и писал о них. Делать мне со своей правотой, конечно, было нечего.
Спустя долгое время Инна снова приехала в Эстонию. Неделю она отдыхала с дочерью и племянником в вирумааском Калви, в доме своей хорошей эстонской подруги Элле Пурде-Притси. Когда Инна вышла из автобуса и мне удалось ее обнять, она достала из кармана электронную сигарету и жадно затянулась. Должно быть, это лекарство от хронической тревожности. На ней модные рваные джинсы. Предлагаю Инне пойти в магазин и вместо рваных купить целые. Нас до сих пор веселят наши старые шутки.