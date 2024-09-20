Банк: эпоха пластиковых ID-карт и водительских удостоверений подходит к концу

Более пяти лет назад молодые люди, проходившие летнюю практику в банке, предложили начать выпускать банковские карты из биопластика. Карта для молодежи SEB стала пилотным проектом. Первоначально было много опасений, особенно по поводу того, будут ли они столь же прочными, как карты, сделанные из нефти. Сегодня мы можем сказать, что не видим никакой разницы в качестве между обычным пластиком и биопластиком, но последний на 84 процента состоит из возобновляемых материалов.

На сегодняшний день SEB больше не выдает пластиковых карт, потому что, извлекая уроки из опыта молодежного проекта, все наши карты теперь сделаны из биопластика, и это даже побудило некоторых конкурентов следовать нашему примеру.

ID-карта по-прежнему популярна в интернет-банке

Эстония как передовая цифровая страна могла бы быть лидером и в вопросах охраны окружающей среды, перейдя на использование биопластика в государственных документах. Несмотря на разработку приложения mRiik и цифровые решения для идентификации, такие как Smart-ID и Mobiil-ID, пластиковые карты, вероятно, не исчезнут в ближайшее время, так почему бы не сделать их как можно более экологичными? В интернет-банке SEB ID-карта используется в 20 процентов случаев, что соответствует количеству пользователей Mobiil-ID. Таким образом, ID-карта по-прежнему актуальна, хотя Smart-ID используется в два раза чаще.

Исходя из этого, возникает предложение: государственные пластиковые карты также могут быть изготовлены из более экологичного биопластика. Разница в цене между обычным пластиком и биопластиком исчисляется центами, а экологический эффект и послание обществу имеют гораздо более значительное значение.