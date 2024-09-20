ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция разыскивает пропавшего Арлеса

Исчезновение Арлеса заметили его друзья 19 сентября, после чего сообщили об этом в полицию. Он покинул дом, оставив двери открытыми и свет включенным. Обеспокоенный заявитель сам обошел все парки и дороги вокруг дома Арлеса, но не смог его найти.

Помимо друзей, на поиски пропавшего отправились полицейские, которые сначала осмотрели его дом и прилегающую территорию, а также поговорили с друзьями, знакомыми и семьей, чтобы собрать информацию о нем. Были проверены больницы, но и там не было никакой информации. Поиски Арлеса продолжаются.

Полиция просит всех, кто видел Арлеса в последние дни или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру Центра тревоги 112.