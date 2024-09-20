Кажется, в Эстонии назревает небольшой шторм, связанный с внешней политикой. В среду Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке проголосовала по резолюции, призывающей Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий. Эстония поддержала эту резолюцию, хотя обычно нашей внешнеполитической линией было голосовать в соответствии с согласованной позицией Европейского союза, или, если таковой нет, голосовать вместе с США или воздерживаться.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Оплошность Цахкна или Эстония сменила курс?
Перевод: Ева Ойжинская
На этом голосовании мнения стран ЕС разошлись: Чехия и Венгрия проголосовали против, двенадцать стран, включая Эстонию, поддержали резолюцию, а двенадцать воздержались. Теперь председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) пригласил на заседание комиссии министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200») и канцлера Министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, чтобы обсудить, не изменилась ли по каким-то причинам наша политика в отношении Израиля и Палестины.
Безусловно, то, что происходит в Палестине, весьма сложно и имеет долгую историю, однако для тех, кто формирует нашу внешнюю политику, было бы полезно следовать принципам, основанным на ценностях. Так же, как война в Украине закончилась, если бы российские войска покинули территорию страны, мирные переговоры между евреями и палестинцами стали бы возможны, если бы ХАМАС отказался от своей программной цели уничтожить государство Израиль.
Напомним, что почти год назад, 7 октября, ХАМАС напал на Израиль, убил и взял в заложники множество мирных жителей и, помимо прочего, устроил резню на проходившем возле границы музыкальном фестивале, где многие из жертв, кстати, были убежденными сторонниками мира. Некоторых заложников удалось освободить, некоторые были найдены мертвыми, а в Израиле продолжают бушевать политические страсти по поводу судьбы еще не найденных заложников.
Для начала любых переговоров необходимо прекращение военных действий и освобождение заложников как знак доброй воли. К сожалению, на данный момент таких шагов не видно, и поэтому голосование Эстонии в Генеральной Ассамблее ООН было не до конца продуманным. Ничего плохого не случилось бы, если бы мы, к примеру, воздержались, как это сделали Германия, Швеция, Литва или Дания.
Стоит вспомнить еще некоторые исторические факты. В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о создании на территории Палестины как государства Израиль, так и государства Палестина. Раздел территории должен был происходить в соответствии с численностью населения. Евреи приняли эту резолюцию, но арабы ее отвергли. Когда 14 мая 1948 года евреи провозгласили свое государство в соответствии с резолюцией, на следующий же день оно подверглось нападению со стороны всех соседних стран.
Можно считать чудом, что Израиль не только выиграл ту войну, но и одержал победу во всех последующих конфликтах. Как и Эстонии, Израилю пришлось жить в условиях постоянной угрозы, поэтому их оборонная промышленность и армия стали первоклассными. Также стоит вспомнить, что в 1993 году Израиль продал недавно обретшей независимость Эстонии оружие, когда никто другой еще не был готов на это пойти. Министерству иностранных дел здесь есть над чем задуматься.