КОЛОНКА POSTIMEES Оплошность Цахкна или Эстония сменила курс?

Перевод: Ева Ойжинская

На этом голосовании мнения стран ЕС разошлись: Чехия и Венгрия проголосовали против, двенадцать стран, включая Эстонию, поддержали резолюцию, а двенадцать воздержались. Теперь председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) пригласил на заседание комиссии министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200») и канцлера Министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, чтобы обсудить, не изменилась ли по каким-то причинам наша политика в отношении Израиля и Палестины.

Безусловно, то, что происходит в Палестине, весьма сложно и имеет долгую историю, однако для тех, кто формирует нашу внешнюю политику, было бы полезно следовать принципам, основанным на ценностях. Так же, как война в Украине закончилась, если бы российские войска покинули территорию страны, мирные переговоры между евреями и палестинцами стали бы возможны, если бы ХАМАС отказался от своей программной цели уничтожить государство Израиль.

Напомним, что почти год назад, 7 октября, ХАМАС напал на Израиль, убил и взял в заложники множество мирных жителей и, помимо прочего, устроил резню на проходившем возле границы музыкальном фестивале, где многие из жертв, кстати, были убежденными сторонниками мира. Некоторых заложников удалось освободить, некоторые были найдены мертвыми, а в Израиле продолжают бушевать политические страсти по поводу судьбы еще не найденных заложников.