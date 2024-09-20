Сенсация в музыкальном мире: в Германии нашли неизвестное ранее произведение Моцарта

12-минутная пьеса называется Serenate ex C и состоит из семи миниатюрных частей для струнного трио. Эксперты предполагают, что произведение было написано в середине или конце 1760-х годов - в тот период, когда Моцарту было около 14 лет.

Обнаружили рукопись во время работы над новым изданием каталога, который разрабатывается Международным фондом Моцарта в Зальцбурге и является справочником по музыкальному творчеству композитора. При этом найденная рукопись является копией, изготовленной примерно в 1780 году.

Впервые в Германии это музыкальное произведение будет представлено и исполнено в ближайшую субботу, 21 сентября, в Лейпцигской опере.