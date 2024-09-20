Завершено предварительное следствие по делу об убийстве американского волонтера Рассела Бентли, жившего в Донецке с 2014 года. В преступлении обвиняются четверо российских военных, подтвердил Следственный комитет России (СКР).
Американского волонтера в Донецке убили российские военные. Следствие рассказало об обстоятельствах дела
«Следственным комитетом России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных ими преступлений, - сообщили в ведомстве. - Главным военным следственным управлением СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова».
В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков, сказано в сообщении СКР.
По версии следствия, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль с его телом, а 9 апреля военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Вансяцкого переместил останки американца в другое место, чтобы скрыть преступление.
Американец Рассел Бентли с позывным «Техас» прожил в Донецке последние 10 лет и успел получить российский паспорт. В самопровозглашенную ДНР он приехал в 2014 году и сначала немного повоевал в составе батальона «Восток» Александра Ходаковского, а затем переквалифицировался в волонтера и блогера.
8 апреля 63-летний Бентли поехал на место обстрела в Петровском районе Донецка и пропал. Как заявляла его жена Людмила Бентли, «Техаса» задержали, а затем пытали с целью наживы российские военнослужащие.
Жены задержанных военных отрицали их причастность к убийству американца и обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой отпустить «несправедливо обвиняемых в совершении преступления героических участников СВО».
Помогал им в этом бывший адвокат Эльман Пашаев, который ранее на этой неделе был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Как писали СМИ, задержанные военнослужащие состояли в 5-й отдельной мотострелковой бригаде, дислоцирующейся в Донецке. В ней же, со слов Пашаева, он сам служит снайпером.
Как отмечает СКР, в настоящее время обвиняемые по делу Бентли знакомятся с материалами уголовного дела, которое скоро будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Находятся ли они под стражей, в сообщении не уточняется.
При этом в конце августа жена погибшего волонтера Людмила Бентли сообщила, что из-под стражи был освобожден Владимир Бажин, военнослужащий, обвиняемый в сокрытии преступления.