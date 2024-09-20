Американского волонтера в Донецке убили российские военные. Следствие рассказало об обстоятельствах дела

«Следственным комитетом России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершенных ими преступлений, - сообщили в ведомстве. - Главным военным следственным управлением СК РФ окончено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих Вооруженных Сил РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова».

В зависимости от роли каждого они обвиняются в превышении полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления путем перемещения останков, сказано в сообщении СКР.

По версии следствия, 8 апреля 2024 года Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к Бентли физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль с его телом, а 9 апреля военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Вансяцкого переместил останки американца в другое место, чтобы скрыть преступление.

Американец Рассел Бентли с позывным «Техас» прожил в Донецке последние 10 лет и успел получить российский паспорт. В самопровозглашенную ДНР он приехал в 2014 году и сначала немного повоевал в составе батальона «Восток» Александра Ходаковского, а затем переквалифицировался в волонтера и блогера.