«Уже завтра в парке Тондилоо состоится традиционная осенняя ярмарка. В октябре прошлого года из-за плохой погоды мероприятие было отменено в последний момент, поэтому в этом году было принято решение провести ярмарку немного раньше. Решение было правильным, поскольку день обещает быть солнечным и теплым. Мы приглашаем всех жителей и гостей Ласнамяэ на большую осеннюю ярмарку в парке Тондилоо, где можно будет совершить осенние покупки и отлично провести время», - сказал исполняющий обязанности старейшины заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус.

Осенняя ярмарка состоится в субботу, 21 сентября, с 11 до 16 часов в парке Тондилоо, где будут представлены товары на любой вкус. На ярмарке можно будет приобрести разнообразные фермерские продукты, рыбные и мясные деликатесы, мед, травы, различную выпечку и сладости.

В наличии будет также широкий выбор осенней одежды, обуви и аксессуаров. В том числе будут представлены ювелирные и ремесленные изделия, а также косметика.

Для детей будут организованы различные развлечения, также можно будет отведать шашлык и другие вкусные блюда.