Финляндия вышла из альянса с Эстонией из-за сексуальных и гендерных меньшинств

Финляндия не будет участвовать в европейском альянсе по укреплению равноправия в Украине, сообщает в пятницу 20 сентября финское издание Yle со ссылкой на MTV. Решение еще в июне принял министр внешней торговли и развития от правой партии «Истинные финны» Вилле Тавио. Источники журналистов утверждают, что Тавио решил вывести Финляндию из альянса, поскольку он направлен в том числе на продвижение прав гендерных и сексуальных меньшинств.

Сам Тавио этого не отрицает, заявляя, что это вопрос расстановки приоритетов.

«В отношении Украины акцент в гуманитарной помощи делался больше на инвалидах и пожилых людях. Это вопрос выбора приоритетов», - сказал представитель «Истинных финнов» в интервью MTV.

Yle напоминает, что альянс был сформирован в июне в Берлине на конференции по восстановлению Украины. Инициатива принадлежит правительствам Украины и Германии. Активную роль в этой работе роль играет украинское отделение организации ООН по вопросам гендерного равенства UN Women. Альянс включает в себя министерства иностранных дел или агентства по развитию Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Великобритании и США, а также ЕС.

Участники альянса обязались учитывать, в частности, гендерное равенство и женскую перспективу в восстановлении Украины.

На этом фоне Вилле Тавио отчитался о принятом им решении выделить Украине несколько миллионов евро «на гуманитарную помощь, чтобы пережить зиму».

«Поддержка осуществляется через УВКБ ООН (управление Верховного комиссара ООН по правам беженцев - прим.ред.). На внутреннем фронте поддержка поможет в первую очередь женщинам, детям, пожилым людям и инвалидам. Общая сумма гуманитарной помощи Украине в этом году составляет 20 миллионов евро», - написал Тавио в X.

Myönnän 4 miljoonaa euroa Ukrainaan humanitaarista tukea talven yli selviytymiseen. Tuki kanavoidaan UNHCR:n kautta. Kotirintamalla tuki hyödyttää mm. naisia, lapsia, vanhuksia ja vammaisia. Hum.tuki Ukrainaan tältä vuodelta yht. 20 meu. — Ville Tavio (@VilleTavio) September 20, 2024

Ранее в пятницу Вилле Тавио опубликовал ссылку на документ «Реконструкция Украины: Национальный план Финляндии».