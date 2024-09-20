Пт, 20.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Полиция ищет пропавшую 84-летнюю Леонарду

Copy
Пропавшая Леонарда.
Пропавшая Леонарда. Фото: PPA

Полиция просит помощи в розыске 84-летней Леонарды, которая вышла из дома и не вернулась.

Леонарда вышла из дома в деревне Койккюла Валгаской волости около 9 часов утра. Сначала родственники искали Леонарду самостоятельно, но это не принесло результатов, и за помощью обратились в полицию. По словам родственников, пропавшая может находиться как в лесу, так и на болоте, но не исключены и другие места. Леонарда может теряться в пространстве.

Рост Леонарды 160 сантиметров, у нее седые волосы до плеч. Скорее всего, на ней спортивные штаны и обувь фирмы Crocs.

Полиция просит всех, кто видел Леонарду, сообщить об этом по номеру 112.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх