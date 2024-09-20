Полиция ищет пропавшую 84-летнюю Леонарду

Леонарда вышла из дома в деревне Койккюла Валгаской волости около 9 часов утра. Сначала родственники искали Леонарду самостоятельно, но это не принесло результатов, и за помощью обратились в полицию. По словам родственников, пропавшая может находиться как в лесу, так и на болоте, но не исключены и другие места. Леонарда может теряться в пространстве.