Полиция просит помощи в розыске 84-летней Леонарды, которая вышла из дома и не вернулась.
Полиция ищет пропавшую 84-летнюю Леонарду
Леонарда вышла из дома в деревне Койккюла Валгаской волости около 9 часов утра. Сначала родственники искали Леонарду самостоятельно, но это не принесло результатов, и за помощью обратились в полицию. По словам родственников, пропавшая может находиться как в лесу, так и на болоте, но не исключены и другие места. Леонарда может теряться в пространстве.
Рост Леонарды 160 сантиметров, у нее седые волосы до плеч. Скорее всего, на ней спортивные штаны и обувь фирмы Crocs.
Полиция просит всех, кто видел Леонарду, сообщить об этом по номеру 112.