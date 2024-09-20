Страны Балтии и Польша: покупка СПГ у России подрывает сплоченность ЕС

«Продолжая закупать сжиженный природный газ у России, Европейский союз остается в зависимости от государства, использующего энергию в качестве гибридного оружия и средства для манипуляции. Это подрывает единство ЕС и снижает доверие со стороны общественности», - подчеркивают депутаты в переданном BNS письме и отмечают, что каждый заплаченный России за энергию евро помогает финансировать войну против Украины и представляет собой прямую угрозу для ЕС.

По словам депутатов, импорт из России необходимо полностью прекратить при помощи политической воли. Они отмечают, что существующие и строящиеся терминалы сжиженного природного газа должны выполнить свою изначальную цель: разнообразить маршруты импорта газа и позволить ЕС прекратить импорт газа из России, а не наоборот. «Эти мощности не должны стать лазейкой, через которую российский газ будет попадать в Европу», - подчеркивают председатели комиссий.

Подписавшие обращение призывают Европейскую комиссию, Европейский парламент, парламенты и правительства государств-членов ЕС действовать быстро, чтобы достичь поставленной Европейской комиссией цели и установить 1 января 2027 г. сроком окончательного завершения импорта газа из России.

В письме подчеркивается, что решение завершить импорт энергии из России должно быть долгосрочным обязательством. «Мы должны оставаться непоколебимыми в том, что касается укрепления наших безопасности и устойчивости, ища решения, соответствующие ценностям Евросоюза», - сообщается в обращении.

Депутаты призывают продолжить дипломатические усилия по укреплению отношений с надежными поставщиками энергии из других регионов, например, Центральной Азии, Ближнего Востока, США и Норвегии, чтобы обеспечить стабильное и разностороннее энергоснабжение, не допуская таким образом ситуации, в которой зависимость Европейского союза от российской энергии сменится на зависимость от какого-либо другого нестабильного поставщика.

От Эстонии письмо подписал председатель комиссии Рийгикогу по делам ЕС Пеэтер Тали. Председатели комиссий по делам ЕС парламентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в начале недели встретились в Вильнюсе, чтобы обсудить общие приоритеты, такие как защита внешней границы и энергетическая безопасность.