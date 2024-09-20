На 36-м километре Таллиннской окружной дороги между Кейла и Сауэ около четырех часов дня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ На Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), 27-летний водитель врезался сзади в ожидавший на светофоре автомобиль Honda, которым управлял 44-летний мужчина. В Honda также находился четырехлетний ребенок.
В результате столкновения Honda врезалась в стоявшую впереди Kia.
44-летний водитель Honda и ребенок-пассажир были доставлены в больницу.
Все водители были трезвы и имели водительские права.
Движение между Кейла и Сауэ восстановлено