На 36-м километре Таллиннской окружной дороги между Кейла и Сауэ около четырех часов дня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ На Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария: движение затруднено
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), ребенок вместе с матерью были доставлены в больницу для обследования. Никто серьезно не пострадал.
Движение между Кейла и Сауэ в направлении Палдиски на данный момент затруднено.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.