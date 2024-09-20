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ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО На Таллиннской окружной дороге произошла цепная авария: движение затруднено

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На 36-м километре Таллиннской окружной дороги между Кейла и Сауэ около четырех часов дня произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись три автомобиля.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны (PPA), ребенок вместе с матерью были доставлены в больницу для обследования. Никто серьезно не пострадал.

Движение между Кейла и Сауэ в направлении Палдиски на данный момент затруднено.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.

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