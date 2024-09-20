Коклюш распространяется с большой скоростью и ставит под угрозу здоровье целых семей

Перевод: Сергей Светлов

Как сообщает Postimees, по данным Департамента здоровья, в этом году число зарегистрированных случаев коклюша в Эстонии увеличилось в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Департамент здоровья сообщил, что если в прошлом году за первые восемь месяцев было зафиксировано девять случаев, то в этом году количество заболевших уже достигло 97.

«Также участились случаи возникновения очагов инфекции, что означает, что в одной семье или домохозяйстве одновременно заболевают несколько человек. Согласно статистике, 30 процентов случаев заболевания - это внутрисемейные очаги, где одновременно болеют от двух до четырех человек, причем заболевают как родители, так и дети», - пояснила руководитель службы эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова.

По ее словам, среди заболевших значительно увеличилась доля детей. «Дети до 14 лет составляют 49 процентов от общего числа заболевших. Большинство заболевших не были привиты от коклюша», - подчеркнула Филиппова.

Она отметила, что особенно в очаговых случаях большинство заболевших детей не были вакцинированы. У привитых от коклюша детей и взрослых болезнь протекает значительно легче.

Если в начале 2000-х годов уровень вакцинации годовалых детей против коклюша достигал около 95 процентов, то за последние десять лет он снизился на 20 процентов: в 2013 году прививку от коклюша получали 93,6 процента годовалых детей, а в 2023 году этот показатель составил лишь 73,3 процента. Особенно резкое снижение произошло за последние пять лет - с 2019 года охват вакцинацией годовалых детей снизился на 18,1 процента.

Департамент здоровья рекомендует вакцинацию всей семьи, если в ней есть младенцы младше трех месяцев.

В 2007 году в Эстонии умер шестимесячный мальчик из семьи, в которой ранее заболели его брат и мать.