airBaltic и British Airways расширят сотрудничество. Что это даст пассажирам?

Расширенное соглашение о полетах по сотрудничеству с 1 октября позволит airBaltic добавлять свой код полетов (BT) на маршруте British Airways Рига - лондонский аэропорт Хитроу - Рига.

airBaltic отмечает, что в этом году исполняется десять лет с тех пор, как обе авиакомпании заключили соглашение о совместных полетах.

Помимо того, что теперь airBaltic добавит свой код к маршруту British Airways, национальная авиакомпания Великобритании и впредь будет добавлять свой код (BA) на рейсах airBaltic из Риги и Таллинна в лондонский аэропорт Гэтвик.

Президент и исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что это сотрудничество позволит обеспечить пассажирам обеих авиакомпаний большую гибкость в полетах между Латвией и Великобританией, а также на других маршрутах.

Как сообщалось, в прошлом году airBaltic перевезла 4,536 млн пассажиров, что на 35,7% больше, чем в 2022 году, и выполнила 44 100 рейсов, что на 18,3% больше.

Аудированный оборот airBaltic составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше, чем в 2022 году. Также компания получила прибыль в размере 33,852 млн евро по сравнению с убытками годом ранее.