Ремонт на финской АЭС «Олкилуото-2» затягивается: на зиму прогнозируются высокие цены на электроэнергию

На этой неделе биржевая цена на электроэнергию колебалась особенно резко. Недавно стало известно, что график ремонта второго реактора атомной электростанции «Олкилуото» откладывается. Если ранее ожидалось, что ремонтные работы завершатся в сентябре, то теперь компания Teollisuuden Voima объявила, что реактор начнет производство электроэнергии только 6 октября.