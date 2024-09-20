Польская прокуратура сообщила о задержании обвиняемого в организации мартовского нападения на политика Леонида Волкова. Из сообщения следует, что его задержали на следующий день после выхода расследования соратников Алексея Навального.
Обвиняемого в организации нападения на Волкова задержали в Польше. О нем рассказали соратники Навального
Волков опубликовал ссылку на пресс-релиз прокуратуры, из которого следует, что Анатолий Б. был арестован в Польше 13 сентября по делу об избиении Волкова в Вильнюсе в марте этого года.
Соратники Алексея Навального в своем расследовании 12 сентября называли Анатолия Блинова организатором нападения на Волкова, а инициатором - бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Невзлин обвинения в свой адрес отвергает.
Ранее в пятницу «РИА Новости» и Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры также сообщали, что Анатолий Блинов арестован в Польше. Однако этот представитель отказался отвечать на вопрос, по какому делу. «На территории Республики Польша был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского», - цитировало своего собеседника «РИА Новости».
В сообщении на сайте прокуратуры сказано, что по делу об «избиении российского оппозиционера Леонида В.» (польский закон запрещает указывать фамилии в таких случаях) проходит восемь подозреваемых - шесть граждан Польши, один гражданин Беларуси и россиянин Анатолий Б..
Прокурор предъявил последнему три обвинения, в том числе в избиении по причине национальной политической принадлежности и политической деятельности.
По ходатайству прокурора суд в Варшаве поместил россиянина под стражу на три месяца. Согласно пресс-релизу прокуратуры, его задержали 13 сентября, то есть на следующий день после выхода расследования соратников Навального.
Би-би-си направила в польскую прокуратуру вопросы о ходе расследования нападения на Волкова - в том числе о том, является ли его фигурантом бизнесмен Невзлин.
По данным «Коммерсанта», в 2004 году главу юридической фирмы «Бюро правовой поддержки» Блинова арестовывали по делу о мошенничестве и подделке ценных бумаг.
Расследование команды Навального
12 сентября соратники Навального опубликовали расследование, в котором утверждают, что нападение на Волкова в Вильнюсе было инициировано Невзлиным, а организатором якобы был живущий в Риге юрист Блинов. По версии соратников Навального, именно Блинов по поручению бизнесмена нашел исполнителей, которые избили Волкова молотком.
Источник команды Навального Андрей Матус (по словам оппозиционеров, у него «плотная и крепкая связь с ФСБ и другими силовиками») рассказал, что результатом избиения Невзлин якобы остался недоволен.
Согласно расследованию, Матус утверждает, что бизнесмен предложил ему отобрать у Блинова телефон с перепиской, касающейся атаки на Волкова. Этот телефон, как следует из расследования, стал основным источником переписки, на основании которой соратники Навального обвинили Невзлина в организации нападений на Волкова, а также Александру Петрачкову, жену экономиста Максима Миронова.
Кроме того, в расследовании утверждается, что Невзлин через Блинова за взятку пытался организовать уголовное преследование соратника Навального Владимира Ашуркова в Латвии. Ашурков подтвердил, что общался с латвийскими правоохранителями. Прокуратура Латвии заявила, что комментариев в связи с заявлениями команды Навального давать не будет до оценки всех выдвинутых обвинений.
Издание «Проект», к которому обратились соратники Навального за помощью, заявило, что подтвердило подлинность переписки, в которой человек, указанный как «Леонид Невзлин», общался с предполагаемым организатором нападения.
Невзлин отвергает обвинения
Невзлин и до выхода расследования, и после заявлял о своей непричастности к нападению на Волкова. Через финансируемое им издание он сообщал, что еще в начале августа написал заявление в криминальную полицию Литвы в связи с подозрением в причастности к нападению на Волкова. Литовское издание Delfi писало, что прокуратура страны подтвердила получение заявления адвокатов Невзлина.
Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский заявил, что спонсируемый им журналистский центр «Досье» еще в июне располагал версией о предполагаемой причастности Леонида Невзлина к нападению на Волкова, но счел информацию недостоверной, решив сообщить о ситуации в полицию.
«Мы предложили написавшему нам человеку, который, по его мнению, обладал такими доказательствами, сообщить о преступлении в полицию. Одновременно мы предложили Леониду Невзлину, если он обладает доказательствами, тоже обратиться в правоохранительные органы, что, насколько нам известно, он и сделал 5 августа 2024 года», - писал Ходорковский в телеграме.
Нападение на Волкова
Нападение на Леонида Волкова было совершено в марте этого года в Вильнюсе - спустя почти месяц после гибели Навального в колонии особого режима в поселке Харп за полярным кругом.
Нападавшие разбили окно в машине, распылили политику в глаза слезоточивый газ.
Как рассказывали соратники политика, Волкова били молотком. После нападения врачи зафиксировали у него перелом руки и ушиб ноги.
Бывший пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в интервью «Агентству» говорила тогда, что целью нападавших было не напугать Волкова, а как минимум серьезно его покалечить.
«Судя по жестокости атаки, планировать они [нападавшие] могли что угодно, - рассказывала она. - Били по ноге они потому, что до нее они могли дотянуться. И при этом еще и сломали руку. Непохоже, что у них не было цели нанести серьезные повреждения».