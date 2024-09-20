Обвиняемого в организации нападения на Волкова задержали в Польше. О нем рассказали соратники Навального

Волков опубликовал ссылку на пресс-релиз прокуратуры, из которого следует, что Анатолий Б. был арестован в Польше 13 сентября по делу об избиении Волкова в Вильнюсе в марте этого года.

Соратники Алексея Навального в своем расследовании 12 сентября называли Анатолия Блинова организатором нападения на Волкова, а инициатором - бывшего совладельца ЮКОСа Леонида Невзлина. Невзлин обвинения в свой адрес отвергает.

Ранее в пятницу «РИА Новости» и Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры также сообщали, что Анатолий Блинов арестован в Польше. Однако этот представитель отказался отвечать на вопрос, по какому делу. «На территории Республики Польша был задержан, а позже арестован Анатолий Б., про которого известно, что он был юристом российского олигарха Бориса Березовского», - цитировало своего собеседника «РИА Новости».

В сообщении на сайте прокуратуры сказано, что по делу об «избиении российского оппозиционера Леонида В.» (польский закон запрещает указывать фамилии в таких случаях) проходит восемь подозреваемых - шесть граждан Польши, один гражданин Беларуси и россиянин Анатолий Б..

Прокурор предъявил последнему три обвинения, в том числе в избиении по причине национальной политической принадлежности и политической деятельности.

По ходатайству прокурора суд в Варшаве поместил россиянина под стражу на три месяца. Согласно пресс-релизу прокуратуры, его задержали 13 сентября, то есть на следующий день после выхода расследования соратников Навального.