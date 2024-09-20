По сведениям ЦАХАЛ, при ударе также погибли другие высокопоставленные руководители «Хезболлы», принадлежащие к Силам аль-Хаджа Радвана (специальное подразделение в составе ливанской группировки).

Акиль руководил военными операциями «Хезболлы». В числе прочего он известен участием нападениях 1983 года на посольство США в Бейруте (когда было убито 63 человека) и казармы американских и французских солдат в Бейруте (тогда погибли 307 человек).

В 2019 году США включили Акиля в список террористов, а в 2023-м американский Госдепартамент объявил, что выплатит семь миллионов долларов за информацию о его местонахождении.

Что происходит в Бейруте

На первых снимках из густонаселенного района Дахия на юге Бейрута, который считается оплотом «Хезболлы», видны клубы дыма.

Судя по кадрам с места происшествия, после удара повреждено несколько зданий и автомобилей.

Атака произошла около 16:00 по местному времени.

Между тем, как передает из северного Израиля корреспондент Би-би-си Пол Адамс, над населенным пунктом Рош-Пина, расположенным примерно в 15 километрах от границы, сработала система ПВО «Железный купол». Она перехватила 15-20 ракет.

Как и многие предшествовавшие, этот был направлен по израильским районам, которые находятся далеко за пределами зоны вдоль ливанской границы, откуда власти Израиля эвакуировали население.

Бывший сотрудник разведки ЦАХАЛ Сарит Зехави рассказал Би-би-си, что с июня все больше ракет «Хезболлы» падает за пределами зоны эвакуации.

С начала этого года Израиль уже третий раз наносит удар по ливанской столице.

В январе в результате израильского авиаудара по Бейруту погиб заместитель главы политического бюро ХАМАС Салех аль-Аури. В июле жертвой другого удара стал военный глава «Хезболлы» Фуад Шукр.

Во вторник по всему Ливану взорвались тысячи пейджеров, а в среду последовали взрывы раций - в обоих случаях диверсия была направлена против членов «Хезболлы». 37 человек погибли и более 2600 получили ранения.