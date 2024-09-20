ГАЛЕРЕЯ Свой вклад во Всемирный день чистоты внесли почти 62 500 эстоноземельцев

«В рамках Всемирного дня чистоты каждый год природу освобождают от большого количества мусора, но уборка - это лишь одна необходимая мера. Еще важнее вместе двигаться на природе, вместе делать что-то значимое и видеть масштабы проблемы собственными глазами. Повышая осведомленность, начиная с детского сада, мы можем надеяться, что однажды нам больше не придется заниматься уборкой в таких масштабах», - говорит Элике Савиорг, член правления общественной организации Puhta Ilma koda и руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.

«В этом году во Всемирном дне чистоты вновь приняло участие рекордное количество человек - их количество увеличивается с каждым годом, что показывает, что все больше жителей страны заботятся об охране окружающей среды и жизнеспособности природы. Нам хотелось бы низко поклониться всем волонтерам, которые участвовали и еще будут участвовать в уборках, но особенно хочется отметить учителей, которые убирают вместе со своими учениками в рамках Всемирного дня чистоты. На сегодняшний день 462 учебных заведения по всей Эстонии объявили о субботнике», - говорит Эгер Карузе, менеджер по маркетингу и коммуникациям Всемирного дня чистоты.