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ГАЛЕРЕЯ Свой вклад во Всемирный день чистоты внесли почти 62 500 эстоноземельцев

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По предварительным данным, во Всемирном дне чистоты, состоявшемся сегодня, 20 сентября, принял участие 62 481 житель Эстонии, проведя 521 уборку. Многие организации и сообщества также организуют свои мероприятия завтра и на следующей неделе, поэтому общее количество участников, вероятно, увеличится еще больше.

«В рамках Всемирного дня чистоты каждый год природу освобождают от большого количества мусора, но уборка - это лишь одна необходимая мера. Еще важнее вместе двигаться на природе, вместе делать что-то значимое и видеть масштабы проблемы собственными глазами. Повышая осведомленность, начиная с детского сада, мы можем надеяться, что однажды нам больше не придется заниматься уборкой в таких масштабах», - говорит Элике Савиорг, член правления общественной организации Puhta Ilma koda и руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии.

«В этом году во Всемирном дне чистоты вновь приняло участие рекордное количество человек - их количество увеличивается с каждым годом, что показывает, что все больше жителей страны заботятся об охране окружающей среды и жизнеспособности природы. Нам хотелось бы низко поклониться всем волонтерам, которые участвовали и еще будут участвовать в уборках, но особенно хочется отметить учителей, которые убирают вместе со своими учениками в рамках Всемирного дня чистоты. На сегодняшний день 462 учебных заведения по всей Эстонии объявили о субботнике», - говорит Эгер Карузе, менеджер по маркетингу и коммуникациям Всемирного дня чистоты.

«Меня очень радует, что сегодня в Пыхья-Таллинн приехало так много предприятий, организаций, школ, детских садов и людей. В этом году мы уже гораздо умнее подошли к разделению групп так, чтобы можно было охватить как можно большую площадь», - комментирует Ааре Колл, руководитель Департамента городского хозяйства Пыхья-Таллинна, который уже десять лет координирует различные акции по уборке.

В уборке приняли участие люди разных возрастов, национальностей и мировоззрений. Уборка проводилась как в больших группах, так и в семейном кругу по всей Эстонии. Ежегодно Всемирный день чистоты в Эстонии фокусируется на мелком и пластиковом мусоре. В этом году, помимо этого, внимание было также обращено на вред, наносимый окружающей среде электронными сигаретами, и в этом случае основной проблемой является утилизация вейпов с бытовыми отходами или на природе. Например, сегодня ученики 9-го класса Таллиннской Мустамяэской реальной гимназии подняли с земли на улице 63 электронные сигареты.

В субботу, 21 сентября, большое количество организаций и людей также обязательно примут участие в уборке. Например, дайверы отправятся к Горхоллу и гавани Старого порта, чтобы убрать мусор с морского дна, а также очистят Эмайыги вокруг гаваней Ребасе и Луунья.

Во Всемирном дне чистоты принимают участие 190 стран. В то время как во многих регионах уборки закончились или вот-вот закончатся, во многих странах люди только приступают к работе. Окончательное количество участников будет объявлено в октябре. Жители Эстонии продолжают оставаться в авангарде глобального движения.

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