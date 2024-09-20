В начале года был обнародован план строительства оборонительной линии с бункерами вдоль восточной границы, проходящего через страны Балтии. Ходят слухи, что латыши и литовцы уже начали доставлять на границу «зубы дракона» и другое оборудование. Как продвигается создание оборонительной линии у нас?
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Насколько продвинулась Эстония в создании балтийской оборонительной линии?
Министр обороны Ханно Певкур
У нас «зубы дракона» и колючая проволока находятся на своих местах. Мы просто не сообщаем, где именно. Есть, конечно, и предварительные складские помещения. Что касается бункеров, то мы стремимся в ближайшие месяцы провести тесты, чтобы понять, какой тип бункера лучше выдерживает воздействие тех видов оружия, которые противник может использовать против него.