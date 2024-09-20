В промышленном районе снова горят гаражи

В этом районе, на углу улиц Ялака и Сепикоя, старые гаражи, полные хлама, горели и раньше. В мае с разницей в несколько дней сгорело несколько ветхих построек. В конце июня там полыхал старый автохлам. Вероятнее всего, это был поджог, так как эти строения сами по себе не могли загореться.