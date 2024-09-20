Департамент полиции и пограничной охраны благодарит всех, кто во время летней дорожной толоки обратил внимание на дороги, по которым ездят пьяные водители. Всего в полицию поступило 224 сообщения.
УДРУЧАЮЩАЯ СТАТИСТИКА ⟩ Полиция получает около 10 000 сообщений о нетрезвых водителях в год
Подполковник полиции Сирле Лойго рада сообщить, что люди сотрудничают с полицией и сообщают о пьяных водителях. «За летнюю дорожную толоку мы получили 224 сообщения, что показывает, что люди чувствуют серьезность проблемы пьяных водителей и хотят внести свой вклад в повышение безопасности дорожного движения в Эстонии. Благодаря информации, отмеченной на карте в приложение, мы смогли лучше планировать размещение патрулей и направлять больше патрулей в места, где могут передвигаться опасные водители», - сказала Лойго.
Подполковник полиции отметила, что, к сожалению, общая статистика выявления нетрезвых водителей свидетельствует о том, что за последние пять лет ситуация ничуть не улучшилась.
«Ежегодно, помимо тотальных проверок, полиция проводит и более целенаправленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Однако для того, чтобы количество нетрезвых водителей существенно сократилось, необходимо разобраться с причиной этих нарушений. Если во вторник в обед мы ловим за рулем совершенно пьяного человека, это явно указывает на алкогольную проблему, которую не решить в рамках ведения производства», - добавила она.
«Хоть полиция и направляет все больше и больше попавшихся за рулем пьяных водителей на программы, с помощью которых они смогли бы изменить свое поведение, например в программу Korralik juht или KOJU, созданную психологами, но проблемой алкоголя в стране мы должны заниматься шире», - заявила Лойго.
В Эстонии 40 000 км государственных и местных дорог и почти 50 000 км частных и лесных дорог. По нашим дорогам ездят более 800 000 застрахованных транспортных средств.
«Одних ежедневных усилий полиции недостаточно, чтобы сделать нашу дорожную среду безопаснее. В это могут внести свой вклад все жители Эстонии. Начиная с домашнего воспитания, манеры поведения между друзьями и знакомыми и вообще отношений. В том числе осознание того, что пьяный водитель - это потенциальный убийца», - сказала Лойго.
Спасти жизни близких, друзей и всех остальных людей можно, если не дать человеку, употребившему алкоголь, сесть за руль или сообщить о нетрезвом водителе на номер экстренной помощи 112. Таким образом, полиция может быстро вмешаться и быстро устранить из дорожного движения водителя, опасного для себя и окружающих.
Полиция получает около 10 000 сообщений о нетрезвых водителях в год. В этом году пьяные водители стали причиной 311 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 91 человек.
Летние дорожные толоки - это пилотный проект, целью которого был сбор информации для более целенаправленного надзора за дорожным движением.