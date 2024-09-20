УДРУЧАЮЩАЯ СТАТИСТИКА Полиция получает около 10 000 сообщений о нетрезвых водителях в год

Подполковник полиции Сирле Лойго рада сообщить, что люди сотрудничают с полицией и сообщают о пьяных водителях. «За летнюю дорожную толоку мы получили 224 сообщения, что показывает, что люди чувствуют серьезность проблемы пьяных водителей и хотят внести свой вклад в повышение безопасности дорожного движения в Эстонии. Благодаря информации, отмеченной на карте в приложение, мы смогли лучше планировать размещение патрулей и направлять больше патрулей в места, где могут передвигаться опасные водители», - сказала Лойго.

Подполковник полиции отметила, что, к сожалению, общая статистика выявления нетрезвых водителей свидетельствует о том, что за последние пять лет ситуация ничуть не улучшилась.

«Ежегодно, помимо тотальных проверок, полиция проводит и более целенаправленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Однако для того, чтобы количество нетрезвых водителей существенно сократилось, необходимо разобраться с причиной этих нарушений. Если во вторник в обед мы ловим за рулем совершенно пьяного человека, это явно указывает на алкогольную проблему, которую не решить в рамках ведения производства», - добавила она.

«Хоть полиция и направляет все больше и больше попавшихся за рулем пьяных водителей на программы, с помощью которых они смогли бы изменить свое поведение, например в программу Korralik juht или KOJU, созданную психологами, но проблемой алкоголя в стране мы должны заниматься шире», - заявила Лойго.