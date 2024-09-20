Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого в преступлении

«Мы активно занимаемся расследованием этого дела и просмотрели множество записей с камер. На данный момент мы пришли к выводу, что человек, изображенный на фото, может быть нападавшим», - сказала руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.