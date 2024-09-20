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Полиция просит помощи в установлении личности подозреваемого в преступлении

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Подозреваемый в преступлении.
Подозреваемый в преступлении. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении личности молодого человека, который 16 сентября напал на 18-летнюю девушку с ножом в саду Канути в Кесклинне.

«Мы активно занимаемся расследованием этого дела и просмотрели множество записей с камер. На данный момент мы пришли к выводу, что человек, изображенный на фото, может быть нападавшим», - сказала руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

Всех, кто узнает молодого человека на фото, просят связаться с полицией по номеру 5328 5944.

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