Всего в перечень вошли 47 государств и территорий, включая Эстонию и почти все другие страны Европейского cоюза, кроме Словакии и Венгрии, а также Соединенные Штаты, Великобритания, Украина, Япония, Тайвань и даже Микронезия, Андорра и Багамские острова.

Как пишет российское государственное агентство ТАСС, перечень стран был утвержден в соответствии с указом Владимира Путина об оказании поддержки иностранцам, «разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности». Таким образом, поясняет агентство, жители указанных государств смогут в упрощенном порядке получить право на временное проживание в России «в случае неприятия деструктивных идеологических установок своих стран».

Гуманитарная помощь для иностранцев, разделяющих российские ценности

В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, «разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». В соответствии с ним люди, не согласные с «деструктивными неолиберальными идеологическими установками» у себя на родине смогут запросить разрешение на временное проживание в РФ в упрощенном порядке.