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Можно ли дистанционно взорвать мой телефон?

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Человек со смартфоном. Фото иллюстративное.
Человек со смартфоном. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Взрывы пейджеров, раций и других средств связи в Ливане породили немало вопросов. И один из них - а так ли безопасны смартфоны, которые мы не выпускаем из рук? Ведь одна из озвученных версий технологии прогремевших взрывов - с аккумуляторов устройств убрали защиту от перегрева и теплового разгона, причем сделано это могло быть дистанционно. TVNET+ пообщался с экспертами.

Как воспламеняется аккумулятор смартфона, можно увидеть в многочисленных роликах на YouTube. Зрелище впечатляющее. Не меньшие проблемы приносят и электронные сигареты.

Возник вопрос: а насколько уязвим вполне исправный аккумулятор смартфона и есть ли возможность дистанционно превратить его в «мину», сняв защиту от перегрева?

TVNET+ позвонил в рижскую мастерскую Elektronikas Serviss PC EXPERT, которая непосредственно занимается заменой аккумуляторов, а также поговорил с компетентным радиоинженером Игорем Страхом.

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