В пятницу, 20 сентября, около 20:45 на 22-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, то есть в деревне Пааксима в волости Пыхья-Сакала, произошло ДТП: внедорожник Mitsubishi столкнулся с лосем.
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Фото ⟩ Лобовое стекло вдребезги: внедорожник столкнулся с лосем
По словам находившегося на месте фотографа, который сотрудничает с изданием Sakala, Кенно Соо, лось ударился о лобовое стекло автомобиля с пассажирской стороны, но, к счастью, в машине находился только водитель, и он отделался испугом.
В результате аварии лось пострадал, но когда на место прибыли охотники, животное уже скрылось в лесу. Охотники отправились на поиски раненого лося.