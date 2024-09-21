Трагедия в Латвии Четверо подростков погибли в ДТП: они снимали роковую поездку на видео

Первыми разбитый автомобиль на дороге Цесвайне - Велена в Лизумской волости заметили сотрудники правоохранительных органов, патрулировавшие район после полуночи.

Четверо из пяти молодых людей, находившихся в машине, погибли на месте аварии, но одной из девушек все же удалось помочь. Медики доставили ее в больницу с тяжелыми травмами.

На дороге четко видны следы шин, ведущие прямо в дерево с небольшого поворота. У 17-летнего подростка не было прав. По имеющейся информации, троих из пяти подростков выбросило из машины, двое из них оказались под ней.

Девушка, которая в настоящее время борется за свою жизнь и здоровье, была одной из тех, кого выбросило из машины. Она сидела сзади прямо за водителем.

Родственники девушки, которая была одной из самых старших в машине, возложили цветы и зажгли свечи на месте столкновения. В воскресенье ей исполнилось бы 18 лет. Девушка сидела рядом с водителем. Они были друзьями.

«Местная молодежь знала дорогу. Скорость была 180 км/ч, насколько я знаю из своих источников. У молодых людей было приложение Snapchat, они снимали там видео, и именно оттуда мы получили много информации. Они все снимали, фотографировали», - рассказали родственники девушки.