В ночь на 19 сентября в Латвии в Лизумской волости в аварии погибли четыре подростка. По предварительной информации, молодой человек, находившийся за рулем Audi, потерял управление и врезался в дерево. Однако появляются новые подробности трагического события, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Degpunktā.
Трагедия в Латвии ⟩ Четверо подростков погибли в ДТП: они снимали роковую поездку на видео
Первыми разбитый автомобиль на дороге Цесвайне - Велена в Лизумской волости заметили сотрудники правоохранительных органов, патрулировавшие район после полуночи.
Четверо из пяти молодых людей, находившихся в машине, погибли на месте аварии, но одной из девушек все же удалось помочь. Медики доставили ее в больницу с тяжелыми травмами.
На дороге четко видны следы шин, ведущие прямо в дерево с небольшого поворота. У 17-летнего подростка не было прав. По имеющейся информации, троих из пяти подростков выбросило из машины, двое из них оказались под ней.
Девушка, которая в настоящее время борется за свою жизнь и здоровье, была одной из тех, кого выбросило из машины. Она сидела сзади прямо за водителем.
Родственники девушки, которая была одной из самых старших в машине, возложили цветы и зажгли свечи на месте столкновения. В воскресенье ей исполнилось бы 18 лет. Девушка сидела рядом с водителем. Они были друзьями.
«Местная молодежь знала дорогу. Скорость была 180 км/ч, насколько я знаю из своих источников. У молодых людей было приложение Snapchat, они снимали там видео, и именно оттуда мы получили много информации. Они все снимали, фотографировали», - рассказали родственники девушки.
Скорость, с которой ехал водитель, выяснят правоохранители в рамках уголовного дела. Также назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе для того, чтобы выяснить, был ли 17-летний водитель трезв.
«По данным CSDD, это был автомобиль Audi A3 1999 года выпуска. Владелец - брат погибшего водителя. На данный момент неизвестно, как машина попала к молодому человеку», - сказали в полиции.
Родственники девушки, находящейся в больнице, говорят, что удар был настолько сильным, что сложно было определить, кто из молодых людей кто.
Двое погибших подростков - из одной семьи. Один из мальчиков привел с собой свою младшую сестру. Она была самой младшей в компании, 2010 года рождения.
«Правительству необходимо серьезно задуматься об этих авариях, потому что новости о них поступают постоянно. Что-то надо придумать всем вместе, чтобы такие происшествия происходили реже. Молодые люди не думают о последствиях, они думают, что у них есть свои права», - говорят родственники девушки.
Представители правоохранительных органов также отмечают эту проблему и призывают родителей обсуждать с детьми правила безопасности и при необходимости принимать более жесткие меры.
В машине могла быть еще одна девочка
В роковую ночь в автомобиле Audi могла быть еще одна девочка. Подросток журналу Dzirkstele Гулбенского края рассказала, что связывалась с погибшими подростками перед столкновением, однако вместе с друзьями она не поехала, так как ее не пустили мать с бабушкой.
То, как важно иногда быть строгим родителем, который не всегда позволяет ребенку делать то, что он хочет, подчеркивают многие после этого случая.
Видео: Сюжет программы Degpunktā