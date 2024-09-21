Легальное уличное искусство: в Пыхья-Таллинне появились уникальные граффити

«В рамках весенней кампании уличного искусства был проведен конкурс, на который можно было подать эскизы работ для уже подобранных локаций. Муралы были созданы в течение лета», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур. По словам Таммур, цель кампании - призвать молодых художников делать городское пространство красочнее и интереснее, создавая легальные граффити. «Так мы вдохновляем молодежь и создаем красоту», - добавила старейшина.