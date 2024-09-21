Городское пространство Пыхья-Таллинна обогащают новые произведения уличного искусства, созданные при сотрудничестве управы Пыхья-Таллинна и молодежного центра.
Легальное уличное искусство: в Пыхья-Таллинне появились уникальные граффити
«В рамках весенней кампании уличного искусства был проведен конкурс, на который можно было подать эскизы работ для уже подобранных локаций. Муралы были созданы в течение лета», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур. По словам Таммур, цель кампании - призвать молодых художников делать городское пространство красочнее и интереснее, создавая легальные граффити. «Так мы вдохновляем молодежь и создаем красоту», - добавила старейшина.
В 2024 году новый облик получило четыре объекта:
- На стене по адресу Роху, 31а художники Sodacats и Ya$h создали произведение под названием «Джаз Роху». Поддержку в его создании оказал музыкант Рейго Ахвен.
- На внешней стене парка Каламая по адресу Кунгла, 61 Лийна Лембер нарисовала «Цветковые растения» - произведение, знакомящее с эстонской природой.
- Художники MintyShrimp, Darius Cloud и SodaCats создали мурал «Ночной свет», который дополняет произведение, созданное на стенах соседнего дома в прошлом году.
- Стену по адресу Пухангу, 61е украшает «Учебная стена Пяэсупеса», созданная Марис Морель.