О том, что дымовую трубу нужно чистить, слышал каждый владелец дома. Но насколько можно быть уверенным в том, что после получения сертификата о проведении работ безопасность действительно обеспечена?
Трубочист: если не умеешь топить, труба загорится!
Трубочист с семилетним стажем Мати Вяэртныу отметил, что в Эстонии лишь несколько трубочистов уделяют внимание не только чистке, но и пожарной безопасности. Для большинства же важно поскорее закончить работу.
Помимо угрозы пожара, еще одна невидимая и не имеющая запаха опасность, возникающая в случае необслуженных дымоходов, - угарный газ.
«У нас бывали случаи, когда благодаря установке датчика люди обнаруживали, что в их доме уже долгое время присутствовал угарный газ. После установки датчика люди жаловались, что он постоянно издает сигнал тревоги. В таких случаях причина не в неисправном датчике, а в наличии угарного газа в жилом помещении. Когда это происходит, следует вызвать трубочиста для проверки нагревательных элементов или способов растопки. Хотя низкая концентрация CO может и не привести к немедленному недомоганию, в долгосрочной перспективе она все равно вредна для здоровья», - объяснил Тармо Пярьяла, руководитель подразделения частных клиентов G4S.
«В самом начале своей карьеры я удивлялся, что я невезучий трубочист, которому попадаются только объекты с дефектами, но, к сожалению, состояние дымовых труб было плохим. Сейчас ситуация улучшилась», - сказал Вяэртныу.
Трубочист рассказал, как обеспечить безопасность домашней топки, когда следует вызывать трубочиста и какие ошибки при растопке могут ухудшить состояние дымовой трубы.
Топите правильно, или примеры из жизни
Способ растопки напрямую влияет на состояние трубы: при правильной растопке она остается достаточно чистой. «Чем быстрее температура отходящего газа в верхней части дымовой трубы достигнет ста градусов, тем быстрее труба высохнет, сажи при этом будет меньше», - сказал он.
Трубочист вспоминает случай, связанный с неправильной растопкой. «Однажды один француз, проживавший в Сауэ, позвонил и пожаловался, что у него горит дымовая труба. Я приехал - труба действительно горела. За трубой находился обычный камин с воздушным отоплением и каминной топкой, который не сохраняет тепло, - рассказал он. - Раньше я думал, что отопительная система с таким камином не может гореть, потому что все тепло уходит прямиком в дымовую трубу, но на деле все оказалось иначе».
Француз развел огонь и наполовину закрыл задвижку и подачу входящего воздуха - полгода он топил так, и труба закоптилась до такой степени, что загорелась. Вяэртныу подумал, мол, простим француза - что он понимает в растопке. Но через год аналогичная проблема возникла и у русского мужчины в центре города, а вскоре - и у одного эстонца в волости Раэ.
«Тогда мне стало ясно, что неважно, какой ты национальности, если ты не умеешь топить, дымовая труба загорится!» - отметил трубочист.
Как топить правильно?
- Влажность дров должна быть менее 20 процентов.
- Использование брикетов. Растопку следует начинать с дров, так как брикет дает много местного тепла, но не сушит дымовую трубу. Брикетов лучше использовать в три раза меньше, чем дров, в противном случае топка так или иначе сломается. То же самое происходит, когда в топку за один прием кладут больше дров, чем разрешают производитель или печник.
- Ни в коем случае нельзя жечь в топке бумагу, если дымовая труба не просушена: в этом случае отопительная система точно закоптится. Сжигать мусор в топках (в том числе крашеную древесину) запрещено!
- Предотвращайте пожары. Одна из основных причин пожаров - перегрев систем отопления. Зачастую накопительные нагреватели имеют стенку из полнотелого кирпича и отдают тепло с задержкой: утром топишь, а днем тепло выходит. В холодную погоду людям хочется согреться побыстрее, поэтому иногда они топят снова, думая, что первого раза было недостаточно. И тогда, если есть манжета, соединенная с кирпичной стеной, а рядом - воспламеняющийся материал, пожар обеспечен.
- Исходите из рекомендаций производителя. Производитель указывает, сколько материала для растопки можно положить в топку за один раз. Например, для средней каминной печи Salzburg это 10 кг дров с шагом в 2 кг, а новое количество добавляется, когда предыдущее обугливается. Каменку в бане тоже нельзя топить слишком сильно!
- Цикл топки обычно рассчитывается так, что четыре часа топят и не менее восьми часов отопительная система остывает. В случае массивных печей накопительного типа интервал охлаждения обычно составляет 20 часов.
- О заглушке. Во время топки задвижка должна быть полностью открыта, чтобы обеспечить достаточный воздушный поток, когда отходящий газ идет в дымовую трубу. Также во время топки должен обеспечиваться доступ свежего воздуха в топочную камеру. Для процесса горения необходим кислород. При неполном сгорании не вырабатывается достаточно тепла и образуется больше вредных соединений, включая угарный газ и сажу. Эти вещества не только снижают эффективность отопления, но и опасны для здоровья.
- Об отдушниках. Для обеспечения достаточного потока воздуха рекомендуется предусмотреть один отдушник в 120 мм на каждые 20 квадратных метров. Бытует мнение, что для притока воздуха достаточно вентиляционного зазора в окне или негерметичной двери. Окна сталинских времен, вероятно, пропускали достаточно воздуха, а современные - нет!
Источник: Мати Вяэртныу
Ситуация плачевная
По наблюдениям Вяэртныу, лишь пять процентов жителей Эстонии заботятся о своих отопительных системах должным образом. «Из сотни новых объектов в год есть пара-тройка, где все действительно в порядке, - отметил он. - С постоянными клиентами дело обстоит лучше. Среди новых клиентов много незнания и небрежности».
«Трубочист - единственный человек, который может сказать вам, что нужно изменить и что не так. Если он этого не скажет, никто не скажет», - сказал Вяэртныу и добавил, что на трубочистах лежит большая ответственность.
Необслуженная дымовая труба = потенциальная опасность пожара?
По словам Вяэртныу, возгорания сажи - довольно частое явление. «Если проходы/соединения дымовой трубы построены неправильно, пожар неизбежен», - отметил он.
Трубочист призывает: если вы видите много сажи или заметили, что тяга ухудшилась, обязательно вызовите трубочиста - независимо от того, когда дымовую трубу чистили в последний раз.
«Если тяга ухудшилась, вся система отопления закоптится довольно быстро. Я видел ситуацию, когда от отверстия под печью, которое конструктивно размером с кирпич, осталась дыра размером с крысу, а вся остальная часть была густо покрыта сажей», - вспоминает трубочист один из случаев.
Ошибки при строительстве отопительных систем
Вяэртныу подчеркивает, что, помимо неверной растопки, ошибки, допущенные при строительстве отопительных систем, также могут закончиться печально. Например, проблема возникает, когда одностенная дымовая труба проходит через стену или потолочную конструкцию (часто встречается у каминов, но также и у каменок), так как рядом с такой трубой часто скрыты воспламеняющиеся материалы.
Еще одна проблема - деревянные рамы или подножки в сауне. «Поскольку в парилке обычно темно, никто не заподозрит, что пожар совсем рядом. К сожалению, мне часто доводилось видеть там много копоти», - сказал он.
Вяэртныу подчеркивает важность требований пожарной безопасности при строительстве систем отопления. На это есть три причины:
- Прямая угроза пожара.
- При страховом случае неправильно построенная система отопления может послужить основанием для уменьшения страховой суммы.
- В случае продажи жилья у покупателя есть три года, чтобы выявить скрытые дефекты и взыскать стоимость их устранения с продавца.
Для того чтобы поддерживать отопительную систему в порядке, вызывайте трубочиста раз в год, в начале или в конце отопительного сезона. Выбирая трубочиста, ориентируйтесь на его квалификационный уровень: хорошо, если он не ниже четвертого.