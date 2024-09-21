Трубочист: если не умеешь топить, труба загорится!

Источник: Мати Вяэртныу

Ситуация плачевная

По наблюдениям Вяэртныу, лишь пять процентов жителей Эстонии заботятся о своих отопительных системах должным образом. «Из сотни новых объектов в год есть пара-тройка, где все действительно в порядке, - отметил он. - С постоянными клиентами дело обстоит лучше. Среди новых клиентов много незнания и небрежности».

«Трубочист - единственный человек, который может сказать вам, что нужно изменить и что не так. Если он этого не скажет, никто не скажет», - сказал Вяэртныу и добавил, что на трубочистах лежит большая ответственность.

Необслуженная дымовая труба = потенциальная опасность пожара?

По словам Вяэртныу, возгорания сажи - довольно частое явление. «Если проходы/соединения дымовой трубы построены неправильно, пожар неизбежен», - отметил он.

Трубочист призывает: если вы видите много сажи или заметили, что тяга ухудшилась, обязательно вызовите трубочиста - независимо от того, когда дымовую трубу чистили в последний раз.

«Если тяга ухудшилась, вся система отопления закоптится довольно быстро. Я видел ситуацию, когда от отверстия под печью, которое конструктивно размером с кирпич, осталась дыра размером с крысу, а вся остальная часть была густо покрыта сажей», - вспоминает трубочист один из случаев.

Ошибки при строительстве отопительных систем