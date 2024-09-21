«Население стареет. Я думаю, нам нужно начать осуществлять структурные изменения, пересмотреть пенсионный индекс, прочие индексы. Мы слегка сокращаем расходы, но рано или поздно столкнемся с точно такой же проблемой, поскольку наши социальные расходы растут очень быстро, а налоговые поступления за ними не поспевают. Наше молодое поколение просто не сможет все это оплачивать», - заявила на этой неделе в эфире программы Terevisioon глава «Ээсти 200» и министр образования и науки Кристина Каллас.